Le Città Incantate di Mariano Bellopede sabato 6 a Villa Avellino a Pozzuoli per Antichi Scenari.

Nell’ambito della IV edizione del Festival “Antichi Scenari – Appuntamenti Flegrei d’arte in movimento”, organizzato dall’associazione “Luna Nova” con la direzione artistica di Carmine Borrino e Veronica Grossi, sabato 6 agosto sarà di scena, a partire dalle ore 19, “Le città incantate” – suite musicale di Mariano Bellopede nella Villa Avellino Residenza Storica (Pozzuoli), eseguita da “Mariano Bellopede Quartet” (Mariano Bellopede pianoforte e composizioni, Carmine Marigliano flauto traverso, Marco Fazzari batteria e Roberto De Rosa basso elettrico).

«Le città incantate sono tutti quei piccoli borghi, molto spesso disabitati, talvolta abbandonati, di cui l’Italia è piena – racconta il musicista e compositore, autore della suite -. Negli ultimi anni ne ho visitati tanti o per caso o spinto dal desiderio della ricerca. Sono stati quei silenzi e quelle vedute a portarmi a scrivere ed ho immaginato ciò che poteva succedere in quei borghi. Per ognuna di queste storie ho scritto un brano, musicandolo in chiave jazz world e questa di “Antichi Scenari” è la data zero. In autunno ne seguirà un disco».

La kermesse “Antichi Scenari”, che gode del partenariato con il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il Parco Regionale dei Campi Flegrei, il Comune di Pozzuoli e altri Comuni limitrofi dei Campi Flegrei, proseguirà per tutta l’estate fino al 10 settembre 2022. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti:

PROGRAMMA “ANTICHI SCENARI”

(PROSSIME DATE)

TEATRO – Villa Avellino Residenza Storica

7 agosto ore 19

Bella da morire

con Adele Pandolfi

DANZA – Arena Urbana Panetti Terme di Nettuno

10 agosto ore 19

Room22

Coreografie Marianna Moccia e Valeria Nappi

MUSICA – Villa Avellino Residenza Storica

25 agosto ore 19

Chansons Sous Les Doigts

Recital Pianistico di Vincenzo Caruso con Leda Conti

DANZA – Piscina Mirabilis

27/28 agosto – 3/4 settembre e 10/11 settembre

orari 15.30 e 17.30

… E venne dal mare (estratto)

Coreografie Emma Cianchi

TEATRO – Villa Avellino Residenza Storica

28 agosto ore 19

Sovente in Controluce

di e con Geremia Longobardo

MUSICA – Villa Avellino Residenza Storica

3 settembre ore 19

Partenope Suggestiona

Con Franco Castiglia e Pino Tafuto

TEATRO – Villa Avellino Residenza Storica

4 settembre ore 19

Don Giovanni

Regia di Mario Autore

MUSICA – Castello Aragonese di Baia

7 settembre ore 21

Lino Cannavacciuolo in concerto

In collaborazione con Festival ANTRO

DANZA – Foresta di Cuma

10 settembre orario da definire

Un altro sogno di mezza estate

Coreografie di Nyko Piscopo