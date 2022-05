“Le Concessioni Demaniali Marittime nel Mercato Europeo Criteri di aggiudicazione nel mercato italiano. Quali prospettive?”, incontro a Miliscola.

Venerdi 6 maggio, presso il Complesso Turistico Ricettivo Alma Eventi, in Via Miliscola 191 – Pozzuoli, dalle ore 16.00 alle 19.00, si terrà il convegno sul tema “Le Concessioni Demaniali Marittime nel Mercato Europeo Criteri di aggiudicazione nel mercato italiano. Quali prospettive?”, promosso dall’Associazione SeaLaw e moderato dall’Avvocato Immacolata Marra Presidente Associazione SeaLaw e dall’Avvocato Salvatore Ciano Vice Presidente Associazione SeaLaw, che riuniscono un parterre di esperti magistrati, giuristi tecnici, politici e rappresentanti delle categorie di operatori maggiormente interessati all’argomento di grande coinvolgimento e attualità.

I relatori che intervengono per le diverse professioni di competenza e ne esamineranno con loro aspettative e problematiche sono il Dott. Giovanni Scotto di Carlo Magistrato X Sez. Civile Tribunale di Napoli, il Dottor Sergio Zeuli Magistrato presso il Consiglio di Stato, il Dott. Marcello Giocondo Presidente Regionale SIB, l’Avvocato Andrea Annunziata Presidente Autorità Portuale di Napoli, il Dottor Giosi Ferrandino Europarlamentare, l’Ingegnere Marco Di Stefano Direttore Generale Società Italiana Studi e Progetti di ingegneria portuale, il Dottor Raffaele Topo Deputato alla Camera, l’Avvocato Francesco Miraglia Presidente di AguarCost.ucp e l’Architetto Antonio Coppola Consigliere Ordine Architetti di Napoli e Provincia.

“Approfondisco le problematiche del settore da circa venti anni – ha dichiarato l’Avvocato Immacolata Marra Presidente dell’Associazione SeaLaw e fautrice del convegno- oggi con l’associazione che rappresento comincia un percorso a supporto degli operatori e di chi per altri aspetti ha interesse a studiare fattivamente le tematiche inerenti il demanio e la navigazione marittima. Un argomento attenzionato, ma del quale si parla ancora poco, perciò ritengo siano importanti appuntamenti come questo, che è il primo di una serie di incontri.”

Il focus verterà infatti, sulle concessioni demaniali, sulla direttiva Bolkestein, le liberalizzazioni, la gestione sostenibile, il futuro del turismo a Pozzuoli e nei Campi Flegrei. Punto di particolare attenzione la Direttiva Bolkestein: perchè se ne parla e perchè è difficile cancellarla!, sulla quale si farà chiarezza su che cosa sia e perchè eludere questa norma sia ormai impossibile. Infatti se ne discute da anni e quasi sempre in relazione alle concessioni balneari e a quelle degli ambulanti. La lunga serie di norme imposte dalla Direttiva a favore della concorrenza, sono trattate in Italia soprattutto riguardo alle concessioni di balneari e ambulanti, con l’evidenza che finora l’Italia ha sempre provato ad aggirarne i contenuti, ma in maniera illegittima, come stabilito dalla Corte di Giustizia UE, già nel 2016. E va da se che, non è più possibile continuare come nel 2018 e 2019, rinnovando le concessioni nel mancato rispetto della Direttiva, soprattutto dopo le recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.