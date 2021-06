Le Conversazioni, proseguono gli appuntamenti a Capri.

Proseguono a Capri gli appuntamenti del Festival Le Conversazioni ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini.

Protagonisti di questo fine settimana, da venerdì 2 luglio a domenica 4 luglio, saranno Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian Selznick che dialogheranno con Monda sul Desiderio/Desire a piazzetta Tragara alle ore 19.00, chiudendo l’edizione caprese del festival che ha visto nel primo week end la partecipazione di Maaza Mengiste, Giuliano Sangiorgi e Francesco Vezzoli, e ad Anacapri gli incontri con Roberta Lena e Paolo Giordano.

Ad aprire gli appuntamenti del week end, venerdì 2 luglio, sarà lo scrittore e critico letterario irlandese Colm Tóibín, vincitore di numerosi premi per le sue opere di narrativa e saggistica (premio Encore, candidatura al Man Booker Prize, Costa Book Award); come giornalista si è occupato per numerose testate irlandesi soprattutto di politica e letteratura, e tra le sue ultime pubblicazioni i romanzi La famiglia vuota (Bompiani) e La casa dei nomi (Einaudi).

Sabato 3 luglio, la conversazione prosegue con lo scrittore e sceneggiatore francese Olivier Guez, giornalista di Le Monde, New York Times, Le Point e autore di numerosi romanzi storici e sociali, incentrati soprattutto sul tema dell’equilibrio politico mondiale; ha pubblicato in Italia il suo romanzo La scomparsa di Josef Mengele (Neri Pozza).

Domenica 4 luglio concluderà l’edizione italiana del festival, il celebre illustratore e scrittore americano Brian Selznick autore di numerosi successi come La straordinaria invenzione di Hugo Cabret (medaglia Caldecott nel 2008), La stanza delle meraviglie e Il tesoro dei Marvel pubblicati in Italia da Mondadori.

Sarà distribuita al pubblico l’antologia che raccoglie i testi inediti dei protagonisti sul tema di questa edizione, che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e si svolgeranno nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 per tutelare la sicurezza del pubblico.

Il Festival 2021, che ha inaugurato a Roma, a Palazzo Merulana con Chiara Valerio e Teresa Ciabatti, si concluderà a dicembre negli Stati Uniti, con la tradizionale conversazione di chiusura alla New York Historical Society che quest’anno ospiterà il giornalista e critico culturale A.O. Scott.

Le Conversazioni 2021 è prodotto da Dazzle Communication, Spigoli e CPW Conversations, con il patrocinio del MiC Ministero della Cultura. Il Festival è affiancato da TIM, Persol, Gucci, Intesa Sanpaolo, Tenderstories, Terna, Generali, BNL Gruppo BNP Paribas e Enel in qualità di Official Sponsor e con Repubblica media partner e Capri Palace partner della sedicesima edizione. Gli incontri delle Conversazioni sono presentati in collaborazione con New-York Historical Society, Palazzo Merulana, Villa San Michele e Città di Capri.

Programma completo e aggiornamenti su www.leconversazioni.it