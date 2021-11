Le eccellenze della Campania premiate a Villa Taurinus a Pozzuoli.

Sullo sfondo di Villa Taurinus la magica voce di Nino Bonocore accompagnato dalla sua inseparabile chitarra canta “Scrivimi”, uno scambio emotivo tra lui e il pubblico della 5° Edizione dell’Internationale Excellence Awards per celebrare le eccellenze partenopee.

Si spengono le luci sulla 5° edizione del Premio International Excellence Awards, creato dall’imprenditore Gianfranco Unione con la direzione artistica di Luciano Carino, famoso image consulting Rai, che firmano la quinta edizione celebrata nella meravigliosa cornice di Villa Taurinus a Pozzuoli in una notte magica che si è snodata in un programma di musica, arte e moda alla presenza di ospiti prestigiosi.

Il Premio, malgrado lo stop della pandemia, e’ diventato in breve tempo un esclusivo appuntamento per “le eccellenze”, autorità, ospiti, imprenditori e professionisti, artisti e anche affermati creativi proprio per farli conoscere al grande pubblico in un momento dove solo creando valide sinergie si può sperare, facendo rete, di superare e vincere questa crisi pandemica.

Durante la serata del Galà, immortalato dal fotografo Carlo Di Santo e presentato da Gaetano Gaudiero, si sono alternati alle premiazioni momenti di spettacolo e moda, come il defilè di Nino Lettieri e quello di pelle e pellicceria Eco di Hanna Moore Milano con la presenza delle modelle della Yang fashion agency di Nancy D’Anna, con il trucco e parrucco di Miriam Carino e Rosaria Ottaiano per HM.

Tra i premiati lo chef Daniele Unione che ha vinto in febbraio, supportato dalla figlia Emanuela, il format Cuochi d’Italia condotto da Barbieri, Gennaro Esposito e Cristiano Tomei. Tra gli ospiti, assediato dai selfie, spiccava l’attore Gennaro Silvestro, dal format TV dei “Bastardi di Pizzo Falcone”

Durante la serata sono state donate le Tshirt personalizzate, create da G.U. International Management e da una cordata di imprenditori, al personale della UTC dell’ospedale Santa Maria della Grazie di Pozzuoli che sono state ritirate durante l’evento dal Dr. Loffredo cardiologo del reparto di terapia intensiva

Il premio è stato realizzato dall’artista prof. Vincenzo Rujo e, dal prototipo dell’opera realizzata, sono state ricavate 35 preziose litografie firmate dall’artista.

Alcuni dei premiati:

Dott Mario Cozzolino della Blue on Blues tessuti, Ciro Guarino per TSM srl, Dott Valerio Iovinella per Union security spa, Sig Eugenio Maisto Ricambista Internazionale, Dott Antonio Malafronte, Dott Luigi Petrosino, Dott Ilenia Votini per spazio Vintage Perugia,

Dott.Maria Assunta Ciacci, Il Cantautore Salentino Pino Ingrosso, Dott Eduardo Angeloni, Robin Summa, Dott Antonella Vassallo PBS Broadcast Malta, Johan Grech, Malta Film Commission, lo chef Daniele Unione, Peppe di Napoli, il maestro pasticcere Ciro Poppella, il Dr Sorrentino enologo, Antonella Vassallo.