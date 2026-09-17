Le Pigotte Unicef domenica 20 a San Leucio

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Il prossimo 20 settembre alle 19.30, presso il Real Belvedere di San Leucio (CE), si terrà la serata di moda e beneficenza “Antea Sposa – Fashion Event” organizzata dallo stilista Michele Del Prete e patrocinata dall’UNICEF Italia per raccogliere fondi a favore dei programmi dell’UNICEF per i bambini e le bambine più vulnerabili.

Pigotte realizzate dalle detenute del Carcere di Santa Maria Capua Vetere

Nel corso della serata che alternerà momenti di moda e spettacolo sfileranno delle speciali Pigotte realizzate dalle detenute dell’Alta Sicurezza della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere con stoffe donate da Gucci. Sarà possibile adottare le Pigotte per sostenere l’UNICEF.

Madrina Ludovica Nasti

Durante l’evento l’attrice e testimonial UNICEF Ludovica Nasti reciterà un monologo sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Conduce la serata Alessandro Greco. Parteciperanno inoltre il Presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano e la Direttrice della Casa Circondariale di Santa Maria Caputa Vetere Donatella Rotundo.

Pigotta bambola simbolo Unicef

“Questo evento ha un grande valore di solidarietà: La Pigotta è la bambola simbolo dell’UNICEF, la sua realizzazione unisce idealmente l’impegno di chi la realizza con quello di chi l’adotta e i bambini e le bambine che in questo modo riceveranno gli aiuti dell’UNICEF” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia.

“Ringrazio Michele Del Prete per aver reso possibile la serata, Donatella Rotundo Direttrice della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e le detenute che si sono impegnate per dare vita a queste speciali pigotte.”