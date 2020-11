Le Polliceiadi, Nuova vita ai saperi familiari! in sostegno del CROWDFUNDING di Stesi dalle Tesi.

Il progetto di condivisione culturale e storytelling partecipato

“STESI DALLE TESI -Il Bel Sapere che ci unisce condividendo le tesi di laurea”

si lancia in una nuova sperimentazione proponendo sabato 21 novembre alle ore 17,30 LE POLLICEIADI: Il Bel Sapere della Famiglia Pollice su Zoom:

Quattro generazioni di saperi e tradizioni a confronto tra zi*, cugin* e nipoti di una folta famiglia napoletana d.o.c, con tanta voglia di vedersi e stare insieme ma impossibilitata dal lockdown “rosso” ad incontrarsi dal vivo!

Con questo primo appuntamento, Stesi dalle Tesi propone le prime olimpiadi dei saperi familiari in cui a vincere è il gusto di ritrovarsi su zoom tra parenti vicini e lontani scoprendo saperi, passioni, doti ed esperienze molto probabilmente mai approfondite e del tutto immaginabili pur conoscendosi da sempre.

Un’idea originale per sostenere il CROWDFUNDING DI STESI DALLE TESI, esportabile in tutte le altre famiglie…napoletane e non solo!

https://www.retedeldono.it/it/progetti/terre-vivaci/stesi-dalle-tesi

STESI DALLE TESI – Il Bel Sapere che ci unisce condividendo le tesi di laurea

Il crowdfunding di STESI DALLE TESI è finalizzato a realizzare la Rivoluzione Culturale dei saperi condivisi, possibile sempre e necessaria ora più che mai.

In tempi di distanziamento sociale e chiusura dei luoghi dedicati alla cultura, l’impegno e la volontà consiste più che mainell’offrire a ogni persona(laureata e non) un’autentica condivisione umana attraverso la divulgazione reciproca dei saperi.

Viviamo in questo mondo per imparare e illuminarci l’un altro, diceva Mozart.

Su Rete del Donoc’è tempo fino al 15 gennaio per donare e per aiutare STESI DALLE TESI a raggiungere l’obiettivo di raccolta di 6.000 € che le consentirà di essere tra i soggetti non profit vincitori del Premio RETE DEL DONO PER LA CULTURA consistente in ulteriori 3.000 € elargiti da UBI Banca e in agevolazioni varie offerte da altri partner in ambito culturale.

Ognidonazione sarà fondamentale perché basta poco per realizzare tanto, insieme e a vantaggio di tutt*!