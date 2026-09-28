Le Quattro Giornate di Napoli, da oggi all’11 ottobre le celebrazioni

- pubblicità -

L’insurrezione del settembre del 1943 fu rivolta di popolo.

Settantasei ore di ininterrotti combattimenti che videro protagonisti uomini, donne, giovani mossi dalla non più contenibile insofferenza verso la dittatura e l’occupazione militare germanica. Un’insurrezione che non ebbe connotazioni di classe o di genere. Sulle barricate, dalle case, nelle strade combatterono operai, studenti, intellettuali, ex militari; uomini e donne ugualmente impegnati negli scontri a fuoco, nelle altrettanto importanti e rischiose operazioni di sostegno tattico agli insorti, nell’aiuto ai feriti o nella pietosa opera di recupero dei caduti.

Celebrazioni 2026

Quest’anno, le celebrazioni si sono aperte con l’intitolazione del viale dei Caduti delle Quattro Giornate di Napoli e con la contestuale presentazione del prototipo della nuova segnaletica del parco, realizzata nell’ambito del più ampio Progetto Toponomastica del Real Bosco.

Mostra documentaria “Le Quattro Giornate di Napoli – La città che si liberò dal nazifascismo”

Dal 26 settembre all’11 ottobre – Museo di Napoli | Collezione Bonelli

Cerimonie di deposizione di corone d’alloro

Lunedì 28 settembre

Ore 10:15 – Mausoleo di Posillipo

Ore 10:45 – Piazza Bovio , lapide all’ingresso della Camera di Commercio

, lapide all’ingresso della Camera di Commercio Ore 11:00 – Piazza Carità, stele dedicata a Salvo D’Acquisto con la partecipazione di una delegazione di studentesse e studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Moscati-D’Acquisto”, accompagnata dal Dirigente Scolastico Carmine Riccio

Iniziative ed eventi ANPI Napoli

Martedì 29 settembre – Ore 10:00

Ricordo e cerimonia per le Quattro Giornate di Napoli

L’Istituto Campano per la Storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età Contemporanea e la rivista “Infiniti Mondi” organizzano, presso la sede dell’Istituto in via Costantino 25, Fuorigrotta, un incontro dedicato al ricordo delle Quattro Giornate.

All’iniziativa parteciperà la classe II A dell’Istituto Comprensivo Gigante-Neghelli, Napoli 53, accompagnata dai propri docenti.

Il programma prevede la recita di una poesia di Erri De Luca, la lettura di brani dell’opera di Paolo Ricci, dedicata alla “torrida estate del 1943”, e la visione e illustrazione di reperti e testimonianze custoditi ed esposti presso l’Istituto.

Interverranno Guido D’Agostino e Gianfranco Nappi, presidenti delle due realtà organizzatrici, insieme a Giulia Buffardi, Roberta Calbi e Antonio Grieco.

Martedì 29 settembre – Ore 18:30

Presentazione del libro “Indomita. Le Quattro Giornate di Napoli. 27-30 settembre 1943”

Libreria “Io Ci Sto” – Via Domenico Cimarosa 20, Napoli

Le sezioni ANPI Collinare “Aedo Violante” e Vomero-Arenella “Vincenzo Siniscalchi”, in collaborazione con la Libreria “Io Ci Sto”, nell’ambito della rassegna “Memoria Attiva”, presentano il volume di Domenico Pennone.

Introduce Giuliano Laccetti.

Dialogano con l’autore Piera Violante Ruggi d’Aragona e gli studenti delle scuole superiori del territorio.

Mercoledì 30 settembre – Ore 10:00

Commemorazione di Carmine Muselli a Materdei

La Sezione ANPI “Antonio Amoretti” – Napoli, in collaborazione con la Seconda Municipalità, la Famiglia Muselli, l’Istituto Comprensivo Fava-Gioia e i Granatieri di Sardegna, promuove una cerimonia commemorativa dedicata a Carmine Muselli.

Venerdì 2 ottobre – Ore 9:00

Corteo in memoria delle Quattro Giornate di Napoli

Il corteo partirà da Piazza Vanvitelli per raggiungere Piazza Quattro Giornate, con la partecipazione delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’iniziativa è organizzata dalla Quinta Municipalità e dalle sezioni ANPI Vomero Collinare “Aedo Violante” e Vomero-Arenella “Vincenzo Siniscalchi”.

Venerdì 2 ottobre – Ore 20:00

Proiezione del documentario sul recupero della targa dedicata al partigiano Eugenio Blasio

Fondazione Focus

Una serata dedicata alla memoria del partigiano Eugenio Blasio, attraverso la proiezione del documentario dedicato al recupero della targa commemorativa.

L’iniziativa è a cura di Salvatore Iodice, assessore della Seconda Municipalità, e dell’Associazione Miniera.

Venerdì 9 ottobre – Ore 10:00

Presentazione dell’edizione inglese del volume “La Barricata”

Aula Magna di Scienze Sociali – Università degli Studi di Napoli Federico II, Vico Monte di Pietà

La Sezione ANPI “Antonio Amoretti” – Napoli promuove la presentazione dell’edizione inglese del volume “La Barricata”, dedicato alla memoria e alla conoscenza della Resistenza napoletana e delle Quattro Giornate.

Iniziative dell’Istituto campano per la storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea e della rivista “Infiniti Mondi”

L’Istituto campano per la storia della Resistenza, dell’Antifascismo e dell’Età contemporanea e la rivista “Infiniti Mondi” organizzano, martedì 29 settembre, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sede dell’Istituto, in via Costantino 25 (Fuorigrotta), un incontro di ricordo e una cerimonia dedicati alle Quattro Giornate di Napoli del settembre 1943.

All’iniziativa parteciperà la classe II A dell’Istituto comprensivo “Gigante-Neghelli” – Napoli 53, accompagnata e guidata da due docenti, nell’ambito di un percorso condiviso con la scuola di appartenenza.

Il programma prevede la recita di una poesia di Erri De Luca, la lettura di brani dell’opera di Paolo Ricci, dedicata alla “torrida estate del 1943”, e la visione e illustrazione di reperti e testimonianze custoditi ed esposti presso l’Istituto.

Interverranno, insieme a Guido D’Agostino e Gianfranco Nappi, presidenti delle due realtà organizzatrici, Giulia Buffardi, Roberta Calbi e Antonio Grieco.

L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni dell’83°Anniversario delle Quattro Giornate di Napoli, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di quegli eventi e favorire, soprattutto tra le giovani generazioni, la conoscenza della storia della Resistenza napoletana.