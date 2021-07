Le Serenate della Nuova Orchestra Scarlatti sabato 17 a San Marcellino e Festo.

“Serenate” è il tema del concerto della Nuova Orchestra Scarlatti che si terrà sabato 17 luglio 2021 alle ore 19:00, a Napoli nella Chiesa dei SS Marcellino e Festo, in Largo San Marcellino 10, con musiche di L. van Beethoven, R. Strauss, A. Dvořák e altro ancora.

I Fiati della Nuova Orchestra Scarlatti sono i protagonisti di un appuntamento cameristico ricco di suggestioni e colori. Tra i brani in programma troveremo il Rondino per ottetto di fiati composto da un Beethoven poco più che ventenne: un dolce e luminoso addio al ‘700. Si passerà poi al tardo ‘800 tedesco con la Serenata per 13 strumenti (1881), in cui Richard Strauss, a soli 17 anni, ripensa Mozart e Mendelssohn in un raffinato equilibrio tra sensualità e delicatezza. Si chiuderà in bellezza con la Serenata in re minore op. 44 (1878) di Antonín Dvořák, lo ‘Schubert boemo’, che in una forma classica perfettamente assimilata, riversa con vena felice tutti gli accenti della sua musicalissima patria. Un ascolto tutto da godere.

