Le serie tv da non perdere

Recentemente è uscita su Netflix la serie tv Lupin, ispirata ovviamente all’amato cartone animato di molti anni fa, ed ha suscitato grande attenzione ed interessa da parte dei giovani. Il protagonista, appunto Lupin, vuole rubare un prezioso collier appartenuto alla regina Maria Antonietta e custodito al Louvre in previsione di un’asta milionaria.

– Serie tv da vedere

Ci sono molte altre serie tv molto belle ed interessanti da poter vedere, simili anche a Lupin, quindi ricche di azione, momenti drammatici, suspace ecc. e, ovviamente, tentativi di furto. Le principali sono:

Casa di carta. E’ senza dubbio una delle serie più importanti degli ultimi anni, con decine di milioni di fan in tutto il mondo. I punti di forza sono una trama innovativa, personaggi carismatici e ben interpretati ed i continui colpi di scena che si susseguono uno dopo l’altro. Nel 2021 uscirà la quinta ed ultima stagione.

La rapina del secolo. Si tratta di una miniserie molto simile come trama a Lupin. E’ ambientata in Colombia nel 1994, dove una banda di ladri architetta un ambizioso piano criminale per rubare un’enorme somma alla Banca della Repubblica. L’aspetto molto interessante di questo programma è il fatto di essere ispirato ad una storia vera, accaduta precisamente a Valledupar.

Prison Break. Se sei un amante di serie tv, non puoi non vedere Prison Break, una delle serie più apprezzate dalla critica e dai fan. L’obiettivo del protagonista è di far fuggire suo fratello da un carcere, condannato a morte, e per fare ciò decide di mettere in piedi una rapina per farsi appositamente arrestare. E’ un programma duro e ricco di suspense.