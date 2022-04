L’eccezione, il nuovo brano di Madame.

“L’eccezione”, canzone originale scritta per la serie di prossima uscita BANG BANG BABY, è il nuovo singolo inedito di Madame, che ne ha scritto il testo e le cui musiche sono di Luca Faraone, ed è in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 aprile. “L’eccezione” è prodotta da Luca Faraone e DRD. Bang Bang Baby è una serie originale crime drama in dieci episodi con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in 240 Paesi e territori nel mondo dal 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 maggio. L’artista sarà presto anche in tour: “MADAME IN TOUR”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar, continuerà anche in estate, dopo il successo delle date nei super club previste a maggio. Di seguito il calendario completo di tutti gli appuntamenti di “MADAME IN TOUR”:

DATE INDOOR NEI CLUB 3 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 19 dicembre 2021) 4 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO SOLD OUT

(recupero data del 20 dicembre 2021) 9 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE SOLD OUT

(recupero data del 6 dicembre 2021) 10 MAGGIO 2022 – TUSCANY HALL, FIRENZE 12 MAGGIO 2022 – ALCATRAZ, MILANO 14 MAGGIO 2022 – TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI

(recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica) 17 MAGGIO 2022 – TEATRO DELLA CONCORDIA, TORINO SOLD OUT

(recupero data del 16 dicembre 2021) 26 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 3 dicembre 2021) 27 MAGGIO 2022 – ATLANTICO LIVE, ROMA SOLD OUT

(recupero data del 4 dicembre 2021) DATE OUTDOOR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI 26 GIUGNO – GOA BOA THE NEXT DAY, GENOVA 5 LUGLIO – ROCK IN ROMA, ROMA 13 LUGLIO – SUONICA FESTIVAL, JESOLO (VE) 14 LUGLIO – GRADO FESTIVAL, GRADO (GO) 16 LUGLIO – COLLISIONI FESTIVAL, ALBA (CN) 22 LUGLIO – PIAZZA DEL POPOLO, OFFIDA (AP) 23 LUGLIO – VIVI FORTEZZA FESTIVAL, SIENA 28 LUGLIO – ROCCELLA SUMMER FESTIVAL, ROCCELLA JONICA (RC) 30 LUGLIO – ELEPHANT PARK, MARINA DI GINOSA (TA) 10 AGOSTO – ANFITEATRO MARIA PIA, ALGHERO (SS) I biglietti precedentemente acquistati per le date indoor nei club restano validi per i nuovi spettacoli.

I biglietti per le nuove date outdoor nei festival estivi sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Info biglietti su www.friendsandpartners.it Il “MADAME IN TOUR”, con la direzione artistica di Luca Faraone, sarà l’occasione per l’artista rivelazione del 2021 di presentare, durante il suo primo tour indoor, le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “MADAME”, album certificato Doppio Disco di PLATINO pubblicato da Sugar e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e “Voce” (4 volte Platino). L’elenco delle hit firmate da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”. BANG BANG BABY

Bang Bang Baby è un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi… Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, Bang Bang Baby è scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Italia e in 240 Paesi e territori nel mondo dal 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 episodi il 19 maggio.