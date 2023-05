LEGO® DREAMZzz™, la serie per far sognare i bambini.

Il Gruppo LEGO lancia, insieme ad Initiative, la serie LEGO® DREAMZzz™ per incoraggiare l’uso dell’immaginazione dei bambini attraverso il mondo dei sogni, con una comunicazione che include una serie Tv animata, ideata a supporto.

I sogni rappresentano un momento importante nello sviluppo dell’immaginazione dei bambini perché favoriscono l’elaborazione delle loro emozioni, personalità e creatività.

La serie Tv racconta le avventure di cinque bambini, Mateo, Izzy, Cooper, Logan e Zoey che diventeranno ben presto familiari. Sono compagni di classe che imparano ad utilizzare il potere dell’immaginazione per viaggiare nel Mondo dei Sogni vivendo le loro avventure tra realtà e fantasia per sconfiggere Re Nightmare che ha accompagnato le notti insonni di tante generazioni. I cinque protagonisti durante il giorno vanno a scuola, svolgono i compiti e giocano tra loro mentre nella notte entrano in un mondo parallelo notturno, fantasioso e creativo.

Alla base di tutta la strategia c’è l’esigenza di rendere tangibile il mondo immaginifico dei sogni stupendo l’audience di riferimento. Proprio nell’ottica di generare stupore e rendere la campagna memorabile, Initiative ha introdotto nella sua strategia un impianto 3D Out of Home in collaborazione con l’agenzia Rapport.

Initiative ha sviluppato una strategia che ha origine dall’analisi delle audience di riferimento e identifica per ciascuna di esse contesti, mezzi e momenti rilevanti. Proprio per questo ha scelto di coinvolgere per LEGO Italia un impianto impattante come quello del 3D Out Of Home, che prenderà vita in via Torino, una delle vie principali della città di Milano. Ma non solo, la campagna sarà live anche con posizionamenti Advanced Digital Out of Home a copertura nazionale.

Insieme a Matterkind poi, la campagna digital è stata pianificata anche in programmatic, con l’obiettivo di intercettare l’audience di riferimento, in ambienti in linea con la campagna stessa, e che facilitassero l’accesso ai nuovi contenuti.

La campagna è contraddistinta dalla cross-medialità e dalla scelta di formati altamente impattanti.



La serie sarà trasmessa a partire dal 15 maggio.