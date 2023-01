Lello Petrarca Trio in concerto alla Fonoteca al Vomero giovedì 26.

Il Lello Petrarca Trio è il primo ospite dell’anno della Fonoteca , storico punto di riferimento per gli amanti della musica a Napoli. Appuntamento giovedì 26 gennaio , ore 18.30, per lo showcase di presentazione dell’album “ Napoli Jazzology ”, terzo progetto discografico del Lello Petrarca Trio prodotto da Dodicilune e distribuito in Italia e all’estero da IRD e nei migliori store online da Believe.

Dopo “Musical Stories” (2016) e “Reflections” (2018), il trio composto dal pianista casertano Lello Petrarca affiancato dal contrabbassista Vincenzo Faraldo e dal batterista Aldo Fucile presenta un nuovo progetto discografico. Musicista, compositore, polistrumentista e arrangiatore poliedrico ed eclettico che attinge da stili e generi diversi, nel nuovo disco Lello Petrarca sceglie di riproporre alcune delle più celebri e amate canzoni napoletane tratte dal repertorio classico e moderno.

In scaletta ‘O Sole Mio , Funiculi’ Funicula’ , Gente Distratta , Reginella , Era De Maggio , Tammurriata Nera , Passione e Resta Cu ‘Mme .