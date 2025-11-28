Les Amis Charity Market a Palazzo Ischitella

- pubblicità -

Domani 29 e domenica 30 novembre, dalle 10:00 alle 19:00, gli spazi di Palazzo Ischitella, alla Riviera di Chiaia, ospiteranno la nuova edizione del “Les Amis Charity Market”, il mercatino solidale promosso dalla Fondazione Gabriella Fabbrocini per sostenere la ricerca contro il tumore al pancreas e le attività benefiche nate nel ricordo della professoressa dell’Università Federico II di Napoli.

Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa – ideata da Teresa Pollio ed Emilia Pugliese – torna con una raccolta ancora più ricca grazie all’entusiasmo e alla generosità di amiche, sostenitori, imprese e brand del territorio.

L’appello lanciato nei giorni precedenti ha infatti portato a un afflusso inatteso di donazioni: capi e accessori nuovi e vintage, oggettistica, prodotti food e dolci natalizi, molti dei quali firmati e frutto di contributi spontanei.

«È stato emozionante constatare la risposta immediata e generosa dei tanti amici della Fondazione» dicono le organizzatrici.

«Le donazioni sono arrivate così numerose da costringerci, a un certo punto, a sospendere la raccolta».

Tra i marchi e le realtà che hanno aderito figurano, tra gli altri, Baronio, Chiara Dalba, SvasBiosana, Pasticceria De Vivo, Aceto De Nigris, Studio Morelli, Benedetta Riccio, Karelpiù, Le Zirre, Ottica Sepe, Due GI, Eugkea e Proloco.

«Questo mercatino è molto più di un’occasione per fare acquisti» sottolinea il presidente

della Fondazione, Fabrizio Pallotta. «È un gesto concreto di solidarietà, un modo per trasformare lo spirito del Natale in sostegno alla ricerca e ai progetti della Fondazione. Lo scorso anno abbiamo raccolto oltre 7.000 euro e siamo fiduciosi di poter superare quel risultato».

Il “Les Amis Charity Market” offrirà un percorso tra stand dedicati all’abbigliamento, agli accessori, al vintage, al food e ai dolci natalizi, tutti donati con cura e attenzione.

L’iniziativa è resa possibile anche grazie al supporto del dottor Giovanni Lombardi, fondatore e presidente di Tecno Group, che mette a disposizione gli spazi affinché diventino, per due giorni, un luogo di comunità e solidarietà.

Tra le promotrici dell’evento figurano anche Patrizia Docimo, sabrina castaldo e Caterina Miranda che tengono a sottolineare «la straordinaria generosità con cui imprese, negozi e amici hanno contribuito».

A rafforzare l’invito a partecipare ci sono Roberta Amato e Elisabetta Barbieri ,che ricordano con emozione la figura di Gabriella: «Per noi Gabriella è una presenza quotidiana. Abbiamo cercato di mettere in ogni dettaglio lo stesso entusiasmo e la stessa attenzione che lei aveva in tutto ciò che faceva».

L’ingresso al mercatino è libero e aperto a tutti, anche a chi desidera semplicemente curiosare, scegliere un regalo solidale e contribuire alla ricerca.