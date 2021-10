Lezioni di napoletano e film su Aznavour mercoledì 27 al Grenoble.

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021, all’Institut Francais di Napoli, doppio appuntamento interculturale napoletano-francese che prevederà alle ore 18,00, il terzo incontro sulla lingua napoletana a cura di Davide Brandi (presidente dell’Associazione i Lazzari e vice-presidente della federazione internazionale Alliance Européenne des Langues Règionales, con sede in Francia) ed alle ore 20,00 (a tre anni dalla scomparsa) la seconda anteprima nazionale della proiezione del docu-film “Le regard de Charles“, dedicato ad Aznavour, l’istrionico chanteur franco-armeno che in carriera ha cantato anche in lingua napoletana, e proprio una sua canzone in napoletano sarà interpretata, tra le altre, dalla bravissima cantante Francesca Curti Giardina.

In sala ci sarà inoltre, il produttore-distributore della Zivago Film, Rino Sciarretta.