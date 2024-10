L’hair stylist Ciro Musella dalle mamme dei bimbi dell’ospedale Pausilipon

- pubblicità -

Ieri mattina l’hair stylist Ciro Musella è andato all’ospedale Pausilipon e ha deciso di regalare acconciature, tinte e tagli alle mamme dei piccoli pazienti ricoverati nella struttura sanitaria di via Posillipo.

«Sono andato al Pausilipon con altri tre professionisti – ha evidenziato Ciro Musella – per regalare a queste mamme un momento di svago ed a noi qualcosa di veramente intenso ed importante. Ogni taglio, tinta ed acconciatura sono stati rigorosamente gratuiti. Qui ci sono le mamme che ogni giorno devono pensare alle cure dei propri figli e sono una fonte di incoraggiamento per tutti. È bello essere stati per loro una parentesi di distrazione dove si sono rilassate facendo anche due chiacchiere con noi».

L’iniziativa a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon dell’hair stylist Ciro Musella partirà da domenica 27 ottobre in occasione dell’inaugurazione della sua seconda sede di Portici in Via Libertà 14. L’intero incasso della prima settimana di apertura sarà completamente devoluta al più importante ospedale pediatrico del Mezzogiorno.