Libera in Goal a Scampia fino a domenica 28

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Lo sport come strumento di memoria attiva, lo spazio pubblico come luogo di riscatto e di cittadinanza.

Da giovedì 25 a domenica 28 giugno 2026, il quartiere di Scampia (Napoli) tornerà a essere il cuore pulsante di “Libera in Goal”, lo storico torneo di calcio a 5 giocato in memoria di Antonio Landieri, vittima innocente della camorra ucciso a soli 25 anni durante la prima faida di Scampia.

L’evento in memoria di Antonio Landieri

Nato nel 2013 dall’iniziativa di Vo.di.Sca., RIME e diversi presidi di Libera , l’evento si ripresenta quest’anno con una veste rinnovata e una fitta rete associativa che vede schierati in prima linea la Scuola Calcio ARCI Scampia, l’associazione Dream Team Donne in Rete, La Scugnizzeria, Libera e la Cooperativa Sociale TrAM – Travel for Action and Memory, insieme al contributo di tantissime altre realtà del territorio campano.

La novità del 2026: festeggiare la vita nel giorno del compleanno di Antonio

A differenza delle passate edizioni, tradizionalmente programmate a inizio settembre, il torneo si sposta a giugno per una ragione dal profondo valore simbolico: il venerdì di apertura delle gare coincide esattamente con il compleanno di Antonio Landieri. Un modo per trasformare il dolore in una festa di comunità, stringendosi attorno ai suoi familiari e celebrando la sua vita attraverso i valori della condivisione e del gioco di squadra.

Un torneo inclusivo e senza barriere

“Libera in Goal” non è solo una competizione agonistica, ma un laboratorio di pratiche nonviolente e inclusione. Il torneo adotta la formula dell’autoarbitraggio per massimizzare il fair play e prevede l’obbligatorietà di squadre miste (con la presenza stabile di almeno una ragazza o un ragazzo in campo). L’iscrizione è aperta a singoli e gruppi di ogni età e identità di genere. Inoltre, ogni squadra partecipante scenderà in campo portando uno striscione con un messaggio o uno slogan dedicato ai temi dell’antimafia, della giustizia sociale e ambientale.

Non solo calcio: il programma degli incontri sul territorio

Le mattinate saranno dedicate alle sfide sui campi dell’ARCI Scampia (dove i partecipanti pernotteranno in tenda, in un vero e proprio campeggio di comunità) , mentre i pomeriggi e le sere offriranno un ricco calendario di incontri e testimonianze per conoscere da vicino le realtà di resistenza e impresa sociale del quartiere:

Giovedi 25 giugno: accoglienza dei partecipanti, cena di comunità e festa, special guest: MurgaBaleno – Banda di Scampia.

Venerdì 26 giugno: Dopo la cerimonia d’apertura in memoria di Antonio , nel pomeriggio si terrà un incontro al Giardino dei cinque continenti e della nonviolenza (Progetto PANGEA) in Largo Battaglia , seguito da una tappa presso la sede di Dream Team Donne in Rete. La serata si concluderà con una cena da Chikù e un momento di confronto con Mirella La Magna, fondatrice dello storico centro culturale GRIDAS.

Sabato 27 giugno: Il torneo si sposterà idealmente anche nel vicino quartiere di Secondigliano, dove nel tardo pomeriggio tutte le squadre e i partecipanti si uniranno al corteo per l’attesa inaugurazione della nuova libreria de La Scugnizzeria.

Domenica 28 giugno: Giornata conclusiva con le finali, le premiazioni e la torta finale comunitaria.

Lella Pellecchia Landieri, madre di Antonio Landieri vittima innocente di camorra a cui è dedicata l’iniziativa: “Vedere tanti giovani correre felici su questo campo, nel giorno del compleanno di Antonio, è il regalo più bello: la camorra ha spezzato le sue gambe, ma in queste giornate i loro gol fanno camminare le nostre idee”.