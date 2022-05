Librerie laFeltrinelli, gli appuntamenti della settimana.

Martedì 24 maggio

ore 18.00

FOQUS via Portacarrese a Montecalvario, 69

GHALI

Ghali racconta il nuovo album Sensazione Ultra. A seguire, firmacopie.

Acquista il nuovo Cd o Lp di Ghali nei negozi laFeltrinelli di piazza Garibaldi o di piazza dei Martiri e ritira il pass* che ti dà accesso esclusivo all’evento.

*1 pass per ogni copia acquistata, fino ad esaurimento posti disponibili.

Se hai preordinato o acquistato il cd o LP online su laFeltrinelli.it o Ibs.it, scrivi una mail a: eventi.napoli1@lafeltrinelli.it indicando il tuo codice di acquisto. Riceverai una risposta di conferma di avvenuta prenotazione.

Martedì 24 maggio

ore 18.30

LORENZO MARONE. IL NUOVO ROMANZO

Con Le madri non dormono mai (Einaudi), Lorenzo Marone ci consegna uno struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa significhi davvero essere liberi o prigionieri. Con l’autore intervengono Viola Ardone, Enza Alfano e Alessandra Caccioppoli.

Giovedì 26 maggio

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

PARIGI MAGICA

Parigi è un luogo della memoria e la memoria è tenace, sopravvive nei labirinti di pietra, nei misteriosi intrecci della toponomastica. Parigi magica (Neri Pozza) di Vittorio Del Tufo riannoda i fili di mille esistenze e racconta l’incanto di una città-mondo, aperta al fascino della modernità, al richiamo del futuro, e nello stesso tempo sprofondata nel baratro del proprio passato. Con l’autore intervengono Marco Lombardi e Valeria Sperti.

Venerdì 27 maggio

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

RICCARDO CARUSO. PIANO SOLO

Riccardo Caruso presenta con un concerto in piano solo il suo album d’esordio The four americans su Gershwin, Beach, Gottschalk e MacDowell.

sabato 28 maggio

laFeltrinelli piazza dei Martiri

GIORNATA MONDIALE DEL GIOCO

Vieni a giocare con DV Games e Ghenos Games! Ti aspettiamo per divertirci insieme con i giochi da tavolo. Cosa aspetti? L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Non mancheranno gadget e omaggi per i partecipanti.

Orari: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00.

Lunedì 30 maggio

18.00

laFeltrinelli piazza dei Martiri

CAPRI. INCONTRI NELLA STORIA

Nel libro Capri incontri nella storia… E altri sogni (Grimaldi) di Alvaro Lukacs, il narratore immagina di incontrare, tra sogno e realtà, alcune delle presenze mitiche dell’isola, ed è così che si ritrova a conversare amichevolmente con Tiberio, Edwin Cerio o Alfred Krupp. Con l’autore intervengono Vincenzo De Gregorio, Massimo Lo Iacono e Sergio Viparelli.

Per tutti gli appuntamenti ingresso libero fino a esaurimento posti.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, e ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19, è richiesto l’uso della mascherina FFP2.