Libri al Museo, domenica 20 a cura di Poesie Metropolitane.

Libri al Museo è il nuovo progetto di Poesie Metropolitane, una rassegna letteraria nata allo scopo di valorizzare luoghi culturali della città di Napoli e fare conoscere autori e scrittori emergenti. Domenica 20 novembre in collaborazione con il Museo di Napoli la prima tappa della rassegna letteraria. Questo primo appuntamento prevede la visita alla Mostra “Real Teatro di San Carlo”: il massimo del Massimo nel 285°della fondazione” a cura di Gaetano Bonelli e la prima presentazione del Libro “Tempo scritto, introscritture” a cura di Valeria Marchese. Da una parte la Mostra voluta fortemente da Gaetano Bonelli inaugurata lo scorso 4 novembre in occasione dei 285 anni della fondazione del Teatro San Carlo, un tributo per uno dei Teatri più antichi di Napoli. Sarà possibile ammirare una cospicua selezione di preziose testimonianze riconducibili al teatro napoletano, parte integrante del fondo teatrale della collezione Bonelli. Reperti unici che coprono un arco temporale che va dai primi anni dell’800 agli anni ’50 del secolo scorso: locandine, fotografie, programmi di sala, biglietti e abbonamenti, medaglie e tante altre curiosità. Dall’altra la presentazione del libro edito da Poesie Metropolitane che coinvolgerà i partecipanti in un Laboratorio di scrittura creativa avvolti nello splendore del Museo di Napoli, collezione Bonelli.

–Programma–

ore 16:30 Visita al Museo di Napoli e Mostra “Real Teatro di San Carlo, il massimo del Massimo nel 285° della fondazione”

ore 17:30 Presentazione “Tempo scritto, introscritture a cura di Valeria Marchese “Laboratorio di scrittura creativa

Ingresso gratuito previa prenotazione

Numero limitato

Contributo libero per sostenere l’associazione e il Museo