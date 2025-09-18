L’intera filiera del wedding a Tutto Sposi

- pubblicità -

Tutto Sposi, il salone dedicato al mondo del wedding, in programma a Napoli alla Mostra d’Oltremare nei weekend del 18-19 e 25-26 ottobre, ospiterà l’intera filiera delle professioni del mondo della cerimonia.

Grazie alla Privilege card il pubblico potrà accedere gratuitamente e usufruire liberamente delle consulenze di un team di professionisti.

La manifestazione ospiterà anche incontri d’interesse sociale, sul tema della natalità, e sullo sviluppo del fenomeno turistico del wedding tourism.

Dopo la breve apertura per la prenotazione della Privilege card tra fine luglio ed inizio agosto, che aveva registrato ben 20.000 domande in soli dieci giorni, è ripartita in questi giorni la campagna, sul sito Tuttosposi.it, per la richiesta della card che offre ai possessori esclusive esperienze. Oltre all’accesso gratuito alla manifestazione con un fast check dedicato, all’ingresso della fiera, i possessori potranno usufruire di numerose opportunità incontrando i professionisti del pianeta bianco della cerimonia.

Vivere esperienze gratuite, riservate ai possessori della Privilege card, sarà certamente una novità per questa edizione 2025 della manifestazione.

A disposizione delle spose le prove libere di Hair Style by Team Leo, o di make-up, con il team di Benedetta Riccio, per provare la migliore condizione estetica per la propria cerimonia, con i partner potranno, invece, pianificare la casa del proprio futuro, grazie alle consulenze gratuite degli architetti Dare’ Casa presenti in fiera. Inoltre la card offrirà l’opportunità di partecipare alle sfilate che si svolgeranno ogni sera nel padiglione 3B. Tra i brand campani che sfileranno figurano: Atelier Amirante, Essenza Boutique, e Maison, Le Dive Atelier La Venere, mentre per la linea man sfilata del produttore nazionale Petrelli uomo.

Tra le opportunità concesse a chi possiede la Privilege card anche quella di poter interagire con le famosissime wedding planner “Le Lombardine” dell’Accademia del Wedding di Cira Lombardo, formate sotto la guida della nota event creator, che accompagneranno nelle regole del bon ton e nelle migliori scelte le coppie.

Ma all’evento Tutto Sposi 2025 ci saranno anche importanti incontri che vedranno la partecipazione di istituzioni, professionisti e figure specializzate dei settori della società civile e del turismo. Nell’arco dei due weekend della manifestazione saranno in programma convegni che metteranno al centro del dibattito il calo della natalità, attuale vero punto debole del sistema sociale ed economico italiano. Ma si tratteranno e analizzeranno anche i punti positivi del crescente movimento turistico legato ai matrimoni che vedono sempre più stranieri scegliere l’Italia come location ideale per sposarsi.