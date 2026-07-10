Lions Club Napoli Lamont Young, il Passaggio della Campana

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Il Lions Club Napoli Lamont Young, ultra ventennale realtà cittadina, attiva costantemente nel sociale, con molteplici iniziative benefiche sociali e culturali, tra cui il recente restauro dei Leoni dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, operazione/intervento dal costo di circa 50 mila euro, che ha visto coinvolti molti professionisti esperti nel settore, sia per l’attenzione dovuta a rimuovere e riposizionare le statue sia per la messa in opera di tutti gli interventi di restauro atti a restituire lustro e dignità alle sculture.

Il Club inoltre tra le tante opere benefiche è costantemente a sostegno dell’Istituto Don Guanella, situato nel quartiere di Scampia/Miano, con aiuti ai minori che frequentano la struttura.

Il Club Lions Napoli Lamont Young è diventata una delle realtà Lions tra le più operative in città e lo scorso mercoledì 8 luglio, nella cornice del Circolo Nautico Posillipo, si è svolta la Cerimonia del Passaggio della Campana, che consiste nel passaggio ufficiale di consegna tra il presidente uscente, l’avvocato civilista Antonino Magliulo e quello entrante Alfredo Maria Serra collega penalista.

Il neo presidente Alfredo Serra ha illustrato le numerose iniziative in cui sarà impegnato il Club per il prossimo anno sociale, ispirate ai valori e ai principi Lions e caratterizzate dalla profonda amicizia e armonia che lega tutti i soci”

Il nuovo Direttivo è composto da Andrea Mazio (I vicepresidente) Mariangela Prisco (II Vice- Presidente) Antonella Cicale (III Vice -Presidente) Marco De Cimma (Segretario) Andrea Canale (Tesoriere) Giuliana Catara (Cerimoniere) Fabio De Iorio (Censore) Letizia Improta, Lalage Lancia, Marco Tamburrino, Giuseppe Meli, Gianluigi Renzi, Espedito Iasevoli (consiglieri), Anna Gaia Di Stefano Grimaldi per la comunicazione e il Past Presidente Antonino Magliulo.