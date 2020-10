Lo Show del Cuore, venerdì 9 per il CALT del Cardarelli.

L’alto valore imprenditoriale si unisce all’alto valore della beneficenza nella prima edizione dello Show del Cuore. Venerdì 9 ottobre, alcune tra le eccellenze dell’imprenditoria campana saranno insignite di un riconoscimento per il sostegno che hanno donato al C.A.L.T., Centro Assistenza Lotta Tumori con sede all’Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, che da trent’anni sostiene la lotta contro il cancro e la leucemia infantile.

La consegna del riconoscimento da parte del presidente del Calt Giovanni Panico, nel rispetto delle nuove direttive anti-covid avverrà direttamente nella sede delle rispettive aziende, andando a virare il progetto originale che prevedeva un dinner show come momento di convivialità e incontro per suggellare l’evento. Ed è grazie al contributo delle aziende che hanno preso parte a questa prima edizione del format se è stato possibile raccogliere la cifra di 6550 euro a sostegno del Calt.

I recenti fatti di cronaca legati all’emergenza da coronavirus hanno messo in luce la grandezza di quegli imprenditori che nel mare in tempesta sono riusciti a trovare la forza di resistere e avere, nonostante tutto, un pensiero e un gesto di sostegno nei confronti di realtà bisognose d’aiuto come il Calt. Marican Holding srl, Siag Caffè, Petrolcem srl sono le tre principali aziende che hanno preso parte alla donazione. Parliamo di realtà imprenditoriali di grande spessore, forza e prestigio sul mercato: Marican Holding leader in più settori (agricoltura, immobiliare, edilizia, fonti rinnovabili) è un vero fiore all’occhiello dell’imprenditoria campana; Siag Caffè si conferma ogni anno azienda leader nel settore di riferimento con un’esportazione di prodotto in Italia e all’estero in costante crescita; Petrolcem è un’altra eccellenza campana: azienda di produzione, rappresentanza e import export internazionale di cemento, nonché rappresentanza di prodotti petroliferi. L’associazione ringrazia tutti coloro che hanno dato un proprio contributo alla causa. Questa prima edizione dello Show del Cuore sarà un appuntamento annuale che ogni volta si configurerà con caratteristiche e modalità di partecipazione differenti, abbracciando il maggior numero di donatori possibili.

«Il format – spiega l’ideatrice e organizzatrice Flora Savio – nasce da un mio personale desiderio di aiutare il Calt, associazione della quale sono attivista e che il covid ha messo in ginocchio. L’impegno che il Calt ha assunto nei confronti di persone affette da patologie oncologiche è di accompagnamento gratuito per chi è sprovvisto di mezzi necessari a raggiungere autonomamente ospedali e centri convenzionati. Lo scopo dello Show del Cuore è quello di dare visibilità a questa importante realtà no-profit della nostra Regione». Il format sarà dunque una base da cui iniziare affinché ogni anno possano essere sempre di più le aziende a sostegno del Calt.

È possibile sostenere il Calt, anche con un piccolo contributo, attraverso la piattaforma GoFoundMe: https://www.gofundme.com/f/dona-al-calt-e-aiuto-chi-soffre-di-cancro



o facendo una donazione al seguente IBAN: IT81Q033590160010000010917 oppure donando il proprio 5×1000 all'associazione. Per info e contatti: centrocaltcardarelli@gmail.com – 081 7472207