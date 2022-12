“Lobefalo’s Christmas Party” straordinario successo in Villa Minieri a Nola.

Grande successo il 18 dicembre 2022 nell’ incantevole location Villa Minieri, Nola per il Lobefalo’s Christmas Party , evento organizzato da Pasquale e Franco Lobefalo che vanta della collaborazione di Dario Duro Fiduciario dell’ Amira Napoli Campania (Associazione Maitres Italiana Ristoranti e Alberghi) e il suo team insieme a Pasquale Brillante. L’ accoglienza diffatti impeccabile, lascia a tutti gli ospiti sempre un bel ricordo di tutti gli eventi targati Lobefalo’s.

Ospiti di eccezione la bellissima Sara Croce, madre natura del Ciao Darwin, attualmente ospite fissa al programma televisivo Maurizio Costanzo Show.

L’ Attrice Eva Henger, il marito Massimiliano Caroletti con la figlia Mercedes Henger due icone nel mondo dello Spettacolo e lo speaker Radiofonico conduttore Gaetano Gaudiero. Ad animare la serata la musica del Dj Packy Stile Music Designer .

Presenti le telecamere di Dive & Divi, Tlc, Rtn, e in multi diretta le interviste della web tv Dagal Social curate dal giornalista Antonio D’ Addio che ha ricevuto il premio Penna d’ Oro al Napoli Cinema Festival . Tanti i giornalisti presenti e i blogger e fotografi che hanno immortalato la serata, l’ ufficio stampa è stato curato dalla dottoressa giornalista Daniela Del Prete in collaborazione con la Franco Lobefalo Management. Presenti anche i modelli della Pasquale Lobefalo Fashion Academy.

Franco Lobefalo : “Ringrazio tutti i media e giornalisti che ci seguono in particolar modo i partner ufficiali che sostengono le mie iniziative, in primis il proprietario l’ ingegnere Gaetano Minieri della struttura che ci ha ospitato Villa Minieri ed è stata allestita dal Maestro Luca Antignani. Un ringraziamento speciale va all’ istituto Paritario Padre Luigi Monaco di Capua, all’ avvocato Raffaele Vigliotti della Raucci Group , la stilista Giusi Marfella, la sartoria Fil A Fil, gioielleria Via Roma 34, Luigi Russo di Acqua di Capri al Pastificio Giuseppe Inserra, all’ azienda Royal Watch, al gruppo della sicurezza by Salvatore Inposimato, azienda agricola Casa Barone, Romanelli Store, alla dottoressa Silvia Poiata Spivacenco by “Silvy Beauty”, Romanelli Store, Olivarte, La bottega del Souvenir, Open Source Management, a Nunzia Fabozzi che cura il nostro Make up Artist e a Rosario Balestra per l’ hairstyle.”

La degustazione è stata offerta dalla Pasticceria Manet di Pomigliano D’ Arco, i panettoni dolci e salati di Umberto Vecchione, le mozzarelle del Caseificio di Andrea Vaticale, le aziende di vini Rogante e Tenuta Di Costanzo, il liquore d’ eccellenza Babà Re di Enzo Vitabile Terre Pompeiane presente anche al Matrimonio di Francesca Cipriani con l’organizzazione della Franco Lobefalo Management.