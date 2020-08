Lobefalo’s Summer White Party, conto alla rovescia per l’evento dell’estate al Dubai Village di Nola.

Ogni anno sempre in pole position l’ evento più atteso dai media “Lobefalo’s Summer White Party”



La scelta è ricaduta anche quest’ anno sull’ incantevole Location Dubai Village di Nola .

piccole anticipazioni:

Organizzatore promotore insieme a Franco Lobefalo e il figlio Pasquale,

Dario Duro noto manager del settore turistico alberghiero e della ristorazione e Fiduciario dell’ A.M.I.R.A. Napoli – Campania (Associazione maitres Ristoranti e Alberghi) per un flambe’ show Vip con alcuni Maitre dello stesso sodalizio, con lui anche Daniela Del Prete del noto programma Sky ormai web tv Dagal Social tante le Riviste Nazionali che hanno parlato di un altro suo successo “Noi Continueremo Covid”

Ed è proprio con questo spirito di non fermarsi mai e pensare sempre positivo che Pasquale Lobefalo noto modello conteso tra le più importanti Atelier e stilisti di Alta moda,

titolare anche della Pasquale Lobefalo Fashion Academy (corsi di portamento) dove già diversi allievi del primo e del secondo anno accademico si sono inseriti brillantemente nel mondo della moda ,

e il padre Franco Lobefalo titolare dell Agency Franco Lobefalo Management con i suoi Artisti Vip decidono di non mollare.

Nel rispetto delle norme legislative e varie restrizioni hanno deciso ugualmente di dare vita al Lobefalo’s Summer White Party 2020 un appuntamento indimenticabile il 3 Settembre per i Media e i Vip .

A condurre l’ evento il simpatico e noto presentatore Gaetano Gaudiero.

Saranno presenti i maggiori brand italiani che operano nel mondo del lusso e la stessa imprenditoria italiana rappresentata dalla Camera della moda, dall’Unione dei Giovani Industriali, dai Lions, Cariparma Crédit Agricole, il brand di abbigliamento Raffinerie, le fragranze Acqua di Capri Parfums, Istituto Paritario Padre Luigi Monaco, i Bikini Angel Italy, Happy Gomme e tanti altri.

Il make-up per il Lobefalo’s White Summer party 2020 è affidato anche quest’anno a Nunzia Fabozzi (Coach di Corsi di Portamento della Pasquale Lobefalo Fashion Academy) e ad Anna Russo Visagista Make-up Artist.

Presenti molti personaggi della televisione, dello spettacolo, della moda, tanti giornalisti, fotografi e blogger del mondo dello show-biz,

e VIP che ancora non possiamo svelare… Tante sorprese e novità che stupiranno tutti i presenti.

Si concluderà la serata in un bel brindisi con le bollicine spumeggianti di Rogante Premium Sparlink Fruits

Di più non possiamo svelarvi sicuramente come ogni anno sarà un party esclusivo e innovativo.