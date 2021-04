Los Angeles, Italia-Film, Fashion and Art Festival, si parte con concerto dedicato a Morricone.

Il concerto in streaming di Andrea Morricone e di Andrea Griminelli inaugurerà, domenica prossima alle 19 italiane (10 del mattino in California), il tributo a Ennio Morricone nell’ambito del 16.mo Los Angeles, Italia-Film, Fashion and Art Festival. La kermesse, promossa con il Ministero della Cultura (Dg Cinema e Audiovisivi) e Intesa Sanpaolo, è in programma sino alla vigilia degli Oscar (25 aprile ) all’ Hollywood Chinese Theatre, sulle piattaforme Eventive.org e Mymovies.it ed sui social media ufficiali.

Il concerto del figlio del maestro Morricone e del flautista (sezione ‘The Italian Masters’, che prevede anche il premio “L.A., Italia Legend Award” a Sophia Loren) coinvolgerà tanti amici del compositore Premio Oscar 2016: da Clint Eastwood e Quentin Tarantino (che lo volle per The Hateful Eight e a poche ore dall’Oscar gli consegnò la Stella sulla Walk of Fame insieme a Pascal Vicedomini), a Quincy Jones.

E sarà “Pinocchio” di Matteo Garrone (candidato agli Oscar per i costumi di Massimo Cantini Parrini ed il ‘trucco e parrucco’ di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti) il film che alle 4 del pomeriggio di Los Angeles, riaprirà le porte del Chinese Theatre, e quindi delle sale cinematografiche internazionali, alle opere italiane.

Seguirà “La vita davanti a sé” (premio al regista Edoardo Ponti) per il quale Laura Pausini è candidata all’Oscar per la miglior canzone ‘Io sì’ con Diane Warren e Niccolò Agliardi. Sono 163 le opere tra film, docu e corti, per lo più inediti, disponibili per la platea virtuale americana: tra queste “Natale in casa Cupiello” di Edoardo De Angelis da Edoardo De Filippo e una mini-retrospettiva di Ivan Cotroneo e Alessandro D’Alatri tra film e fiction. Per “The Italian Masters”, a cura di Minerva Pictures e MovieItaly, omaggi a Bernardo Bertolucci (Il conformista), Pierpaolo Pasolini (Medea), Roberto Rossellini (Generale della Rovere), Luchino Visconti (Bellissima), Luigi Comencini (Il Gatto), Luigi Zampa (Il medico della mutua). “L.A., Italia 2021” è organizzato dall’ Istituto Capri nel mondo, presieduto dal premio Oscar Nick Vallelonga (Green Book) e da Andrea Iervolino. (ANSA).