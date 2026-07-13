Louis Vuitton 38ª America’s Cup: Napoli ospita la Regata Preliminare dal 24 al 27 settembre 2026

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Napoli si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. Dal 24 al 27 settembre 2026, il capoluogo partenopeo ospiterà la Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare, appuntamento internazionale che porterà nella spettacolare Baia di Napoli i migliori team della vela mondiale, offrendo quattro giorni di competizioni, spettacolo e intrattenimento aperti al pubblico.

L’evento rappresenta una tappa fondamentale della Road to Naples 2027, il percorso che conduce alla storica 38ª America’s Cup, consolidando il ruolo di Napoli come capitale internazionale della vela.

La Baia di Napoli protagonista della vela mondiale

Il lungomare di Napoli sarà il cuore pulsante della manifestazione. Migliaia di cittadini e turisti potranno assistere gratuitamente alle regate da numerosi punti panoramici affacciati sul Golfo, uno degli scenari più suggestivi al mondo.

Grande protagonista sarà anche il Race Village, con ingresso libero, dove il pubblico potrà vivere l’atmosfera della competizione attraverso gli spettacoli di dock-out e dock-in delle imbarcazioni, incontri con i team, aree dedicate all’intrattenimento, punti ristoro e lo store ufficiale con il merchandising della Louis Vuitton 38ª America’s Cup.

Sfida ad alta velocità tra i migliori team

La Regata Preliminare di Napoli rappresenta il secondo banco di prova per gli equipaggi impegnati nella Louis Vuitton 38ª America’s Cup.

Dopo la tappa in Sardegna, che ha visto il successo di Luna Rossa Prada Pirelli Team davanti a Emirates Team New Zealand, gli equipaggi torneranno in acqua per affinare strategie e prestazioni in vista dell’appuntamento del 2027.

Le regate saranno disputate con gli spettacolari AC40 one-design, imbarcazioni foiling capaci di superare i 40 nodi di velocità, regalando gare ricche di adrenalina.

Il programma prevede:

otto regate di flotta;

una spettacolare finale Match Race tra le due migliori imbarcazioni.

Una formula “winner takes all”, sintetizzata dal celebre motto dell’America’s Cup: “There is no Second”.

Napoli al centro della scena internazionale

L’arrivo della Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare conferma la crescente centralità di Napoli nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi internazionali.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione di promozione turistica ed economica, con ricadute positive per il territorio, le attività commerciali e il comparto dell’accoglienza, valorizzando ancora una volta il fascino unico del Golfo di Napoli davanti a milioni di appassionati in tutto il mondo.

Con la Regata Preliminare, Napoli si avvicina sempre più al grande appuntamento del 2027, quando diventerà il palcoscenico della competizione velica più prestigiosa del pianeta.

THE LOUIS VUITTON 38TH AMERICA’S CUP PRELIMINARY REGATTA NAPOLI