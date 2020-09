Luca Jurman in concerto all’Excelsior di Sorrento domenica 13, special guest Mario Biondi.

Domenica 13 settembre il Grand Hotel Excelsior Vittoria ospiterà Luca Jurman e il suo Quartet per una serata all’insegna di grande musica ed emozioni. Special Guest della serata sarà Mario Biondi, una delle voci italiane più apprezzate all’estero, grazie a un sound contemporaneo e internazionale, che coniuga la raffinatezza del jazz con il calore del soul e del funk.

L’appuntamento è per domenica 13 settembre dalle ore 19 sulla terrazza del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, in piazza Torquato Tasso 34.

Jurman interpreta e canta brani che hanno segnato la storia della musica nazionale e internazionale, regalando emozioni e creando una magia unica e diversa ad ogni concerto. Un talento della musica che ama ricercare, sperimentare, arrangiare; una sensibilità non comune per la musica che gli permette di coinvolgere e accompagnare il pubblico in un viaggio emozionale così profondo da rendere il pubblico protagonista della sua performance.

Domenica si esibirà in un concerto esclusivo con la partecipazione straordinaria di Mario Biondi per celebrare l’amore di entrambi per la musica di qualità, ma anche la loro profonda amicizia.

Per informazioni: Tel. 081 877 71 11