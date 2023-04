“Luci e colori nell’arte” oltre duecento visitatori e ospiti internazionali.

Grande successo per il vernissage della mostra “Luci e colori nell’arte” organizzata da Sylvia Irrazabal a Roma, presso Impact Hub Gallery in via Palermo, un vero appuntamento artistico internazionale con ospiti prestigiosi e più di 200 visitatori solo nella giornata inaugurale.

Neanche l’allerta gialla e la pioggia caduta copiosa fin dal mattino hanno fermato il vernissage internazionale, tanto atteso nella capitale, organizzato dalle infaticabili Sylvia Irrazabal e Simona De Pinho, vere catalizzatrici di talenti e di personaggi.

Fin dalle ore 18.00 di sabato 15 aprile, la galleria si è riempita di ospiti prestigiosi che hanno conferito all’evento un carattere internazionale, una delle prime ad arrivare è stata la fashion designer Regina Schrecker musa di Andy Warhol alla quale è stata dedicata una mostra a “La Vaccheria” nel mese di marzo a Roma. Presenti all’evento anche rappresentanti istituzionali come la Ministra dell’Ambasciata dell”Uruguay in Italia, Imelda Smolcic, il Vice Console del Brasile presso la Santa Sede Nina Reís, Giuseppe Pietrafesa Gabinetto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Made in Italy, la Principessa Maria Pia Ruspoli, lo storico e critico d’Arte Fulvio Borghese, il musicista di bandonion e compositore Héctor Ulises Passarella, Giannino Cesare Bernabei Comitato Económico e Sociale Europeo, l’ ingegnere Luigi Cuozzo, la dottoressa Anadela Serra Visconti medico estetico, il colonnello dello Stato Maggiore della Difesa Mariano Rizzo, l’ imprenditrice della Logistica Integrata dottoressa Roberta Gili.

Molto ammirati i quadri esposti nella storica galleria del centro storico della capitale, frutto del lavoro dei ben 19 artisti selezionati dal manager culturale Sylvia Irrazabal eda Simona De Pinho eillustrati magistralmente dalla critica d’arte Cinzia Folcarelli tra artisti italiani, spagnoli, latinoamericani (Uruguay, Brasile e Messico).

Presenti anche attori, modelle, influenser e un folto numero di giornalisti, tutti amici dell’arte: l’attrice Maria Monsè, l’attrice e giornalista Jolanda Gurreri, Eleonora Filippi attrice coprotagonista del film “Amici per la pelle” andato in onda su RaiUno il 9 aprile, la poetessa attrice Sabrina Tutone, la conduttrice di Rai Pubblica Utilità Antonietta Di Vizia, Antonio Pascotto giornalista Mediaset, lo scrittore/giornalista Ruggiero Capone, il giornalista Fabrizio Del Re, il regista Rai Mauro Calandra, l’autrice Rai Susy Ciccarelli, Francesca Rodino’ di Radio2, il giornalista Pietro Vultaggio, la blogger e psicologa Emanuela Scanu, le pittrici AnnaD’Elia, Valentina Roma, Francesca Ciurleo, la psicologa Daniela D’Urso, la manager Cristina Meloni.

Un vero evento internazionale quello che ha avuto luogo sabato 15 aprile, che ha saputo coniugare talento, arte e spettacolo, molto apprezzati gli interventi della critica d’arte Cinzia Folcarelli,Franco Spada Accademia Tiberina e dell’artista Iris Pellegrini che con il suo live ha incantato il pubblico presente.

Appuntamento da non perdere, sempre alla Impact Hub Gallery il 19 aprile con la performance dell’artista Carlo Tornese “C’era una volta il tempo-fiabe e colori” prossimo evento della collettiva della creatività.

Foto Credit – Giancarlo Fiori e Marco Nardi