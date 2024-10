Lucio Errichiello invitato al Big Event 2024

- pubblicità -

C’è anche il fotografo napoletano Lucio Errichiello fra gli autori selezionati e invitati alla seconda edizione del Big Event – Fiera mercato della fotografia in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 negli spazi di Superstudio in via Tortona 27 a Milano.

Fotografo indipendente, nato a Napoli nel 1958, Lucio Errichiello ha due passioni: la fotografia di strada, perché riesce a catturare la bellezza e l’unicità del momento che possono creare fantasie e domande nell’immaginazione di chi osserva gli scatti, e la fotografia documentaristica intesa come narrazione.

Attualmente sta lavorando a quattro diversi progetti fotografici, tutti ugualmente affascinanti: la storia del giovane ristoratore Luca, mostrando gioie e difficoltà del mestiere; il racconto dell’azienda “Roto” nel settore degli accessori per bici che ha raggiunto 50 anni di attività; la vita di Tommaso Bianco, anziano attore teatrale e cinematografico napoletano che gestisce una scuola di teatro “Raffaele Viviani” a Bologna; ed infine l’intrigante coesistenza tra aspetti sacri e profani nelle celebrazioni pagane dedicate alla Madonna nel Sud Italia.

Alla grande Festa della Fotografia a Milano Lucio Errichiello presenta, fra i suoi progetti più interessanti, alcune intense fotografie della sua più grande passione, la fotografia di strada, come “Puppies” del 2022 e “Wait II” del 2024.

La seconda edizione del Big Event, manifestazione ideata e organizzata dal direttore artistico Giuseppe Ferraina, già responsabile di Milano Sunday Photo, e da Paolo Namias, della Rodolfo Namias Editore, casa editrice leader del settore e Main Media Partner con Fotografia.it e Tutti Fotografi, mette insieme tutte le anime del mondo della fotografia: dalle aziende leader agli addetti ai lavori, dai professionisti agli amatori, fino ai semplici curiosi da sempre affascinati dalla fotografia, non senza dimenticarsi protagonisti, “novizi” ed esperti, della phone photography, ovvero tutti coloro che guardano fotografia da un’atra prospettiva.

Per due giorni il pubblico potrà partecipare a workshop, photo-contest, letture portfolio e talk, oltre a poter toccare con mano le ultime novità nel campo della tecnologia più innovativa, le ultime novità editoriali, scoprire il lato inclusivo della fotografia, ed infine conoscere dodici dei fotografi di maggior prospettiva del panorama italiano, fra i quali anche il napoletano Lucio Errichiello, che solo in occasione del Big Event metteranno a un prezzo sostenibile alcune delle loro opere fotografiche.

Lunga la lista dei Brand della tecnologia fotografica presenti al Big Event 2024: Sony, Fujifilm, Fujifilm Instax, Canon, Nital (Nikon, DJI, Lexar, Polaroid), Vivendum (Manfrotto, Joby, Gitzo, Lowepro, Avenger, Lastolite), MTrading (Sigma, Zhiyun, Hama, Sandisk, Samsonite, Western Digital), Aproma (Elinchrom, Sekonic, Phottix, Profoto, Nanlite, BenQ, Superior, Spyder Holster, Calibrite, Lee Filters, Light & Motion), Photofuture (Leofoto, Adox, Canson Infinity, Cinestill, Dulepro, Ezviz; Freewell, Litufoto, Newell, TTArtisan), Il Fotoamatore, Paoletti Ottica Foto Video.

Superstudio

Via Tortona 27

19 e 20 ottobre 2024

9.30 – 19.00

Per informazioni

www.bigeventmilano.it