Luglio allo Sharing Art Pompei con Entropia Beer Fest e Nziem Festival

Il mese di luglio alla Residenza Artistica Sharing Art (Via Civita 5/A – nei pressi della Civitas Giuliana) si conclude all’insegna di due imperdibili eventi: la terza edizione dell’Entropia Beer Fest, in programma dal 17 al 20 luglio, mentre il 21 luglio ci sarà l’evento dal titolo Nziem Festival.

Sharing Art 2024 – con la direzione artistica di Luca Varone – è patrocinato dal Comune di Pompei, Città Metropolitana Napoli, Regione Campania ed Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

L’Entropia Beer Fest 2024, organizzata da Carmine D’Aniello, Emanuele Ambrosino e Ugo Oropallo propone, anche quest’anno, quattro giorni di eventi, i cui protagonisti saranno la birra artigianale, la gastronomia campana e la buona musica.

Si parte il 17 luglio con il concerto de I Santi Bevitori che proporranno un repertorio di canzoni cantautorali dalle sonorità folk, pop e rock. Si prosegue il 18 luglio con un doppio appuntamento live: alle 21.30 con il gruppo rock di Pompei i Lehavre e alle 22.30 con Gli Atleti, la band campana che coverizza in chiave punk rock alcuni brani celebri del panorama musicale italiano. Il 19 luglio sarà la volta dei Toccalalbicocca, la tribute band degli Squallor. Nella serata conclusiva del 20 luglio ci sarà l’esibizione

dei Roda de Samba con Amor Pela Roda, uno spettacolo che propone il clima di festa e di condivisione che si ritrova nelle popolari “rodas” del Brasile.

Il 21 luglio Sharing Art ospita l’evento Nziem Festival, kermesse organizzata da Angelo Ranieri, che prevede non solo momenti di musica, ma anche attività ricreative, esposizioni artistiche, e spazi dedicati allo sport, alla cultura pop, alla gastronomia e all’artigianato. Dalle 16:30 alle 17:30 si terrà l’appuntamento GASnonGAS (talk / live podcast) sotto la moderazione de Il Brano Consigliato, magazine musicale indipendente, con diversi ospiti. Dalle 17:30 alle 2:00 invece la scaletta della giornata prosegue con musica live & dj set. Sul palco si esibiranno: Scumma Do Mar, Riva; Anna and Vulkan, Pico, Lysa, Girotti, Slow Car, Avemarianne, Viscardi, Alfonso Cheng, Rosolo Roso, Obe, Scuderia, Colella e un artista TBA selezionato grazie alla open call in collaborazione con Rockit Pro.