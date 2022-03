Lunedì 14 al Teatro Mercadante Manfredi illustrerà il Piano Cultura.

La cultura rappresenta l’anima di Napoli: è il terreno sul quale si giocano la nostra storia, la nostra identità, il nostro futuro. Si tratta, oggi, di una partita-chiave per la città, che è straordinariamente ricca di fermenti e sollecitazioni: un vero magma artistico e intellettuale, che poggia le basi su un vasto patrimonio, tanto materiale quanto immateriale.

La cultura rappresenta non solo la cifra distintiva, l’elemento che fa riconoscere Napoli in Italia e nel mondo, la fonte della sua unicità, ma anche una risorsa strategica, una leva fondamentale per generare coesione sociale, senso di appartenenza, valore economico.

L’obiettivo del Piano della Cultura 2022 – 2026 è di tracciare il quadro di riferimento per le politiche culturali a Napoli nei prossimi anni, indicando la rotta che questa Amministrazione intende percorrere, stabilendo le priorità, condividendo un metodo, delineando obiettivi specifici da raggiungere, tempi e modalità di realizzazione, risorse finanziarie e modelli di gestione.