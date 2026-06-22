L’uscita in mare dei pazienti ematologici sulle barche della Velalonga

- pubblicità -

Il mare come luogo di incontro e di speranza, il Golfo di Napoli come scenario di una giornata che ha saputo unire persone in uno spazio di condivisione e vicinanza.

Si è svolta ieri la 10ima edizione della “Veleggiata nel mare della solidarietà”, l’iniziativa dedicata ai pazienti dei Centri ematologici partenopei, in occasione della Giornata contro leucemie, linfomi e mieloma, organizzata dall’Associazione sportiva UnoUnoCinque Sailing Team, insieme a AIL Napoli e Lega Navale Italiana-sezione di Napoli, con il rinnovato sostegno di Generali, che affianca il progetto sin dalla sua nascita.

La manifestazione si è tenuta, come di consueto, presso il Circolo Canottieri di Napoli, e ha visto tra i sostenitori anche Fondazione ANIA.

Patrocini

Anche quest’anno l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli, della Regione Campania e del Consiglio Regionale della Campania, e ha visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare.

Il progetto della velateraapia

Il progetto nasce dall’idea che il mare e la vela possano offrire un’esperienza di supporto umano e di benessere.

La velaterapia è oggi riconosciuta come un’attività che può avere effetti positivi sul benessere psicofisico: il contatto con il mare e la partecipazione alla navigazione aiutano a ridurre stress e isolamento e a rafforzare fiducia in sé stessi e nelle relazioni con gli altri. La giornata è diventata negli anni un appuntamento particolarmente atteso, che coinvolge pazienti, famiglie, medici, personale sanitario, volontari e istituzioni.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza diversa dal consueto, in cui il tempo trascorso insieme e la dimensione di gruppo hanno avuto un ruolo centrale, favorendo scambio, presenza reciproca e partecipazione attiva.

Per i più giovani, l’uscita in barca è stata soprattutto un’occasione concreta di esperienza e pratica a bordo, anche attraverso attività già conosciute e sperimentate in precedenza. Il contesto del mare ha reso l’attività un momento di collaborazione e coinvolgimento diretto, capace di unire apprendimento e benessere in un ambiente informale e condiviso.

L’incontro di presentazione

Prima dell’uscita in mare, come ogni anno, si è tenuto un incontro di presentazione, moderato dalla giornalista RAI Lilly Viccaro Theo, che ha visto la partecipazione delle istituzioni, di rappresentanti del mondo sanitario e scientifico, dei pazienti e delle loro famiglie, che hanno offerto le loro preziose testimonianze.

All’iniziativa hanno partecipato Mariolina Castellone, Vice Presidente del Senato, Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, Fiorella Zabatta, Assessore alle Politiche giovanili e allo Sport della Regione Campania, Sergio Alioto, Unounocinque Sailing Team, Valeria Rotoli, Presidente AIL Napoli-Sezione Bruno Rotoli, Dario Di Napoli, Consigliere Segretario Lega Navale Italiana Napoli, Alessandra Picardi, Direttore Centro Trapianti, Ematologia, Ospedale Cardarelli di Napoli, Valerio D’Amore, Psicologo AIL Napoli, Luca Visingardi e Claudia Punzo, partecipanti al progetto sAILing. Si ringrazia, inoltre, per l’amichevole partecipazione, l’Ispettore Antincendio dei Vigili del Fuoco di Napoli, Filippo Alfano.

Velalonga

La 10ima edizione è stata caratterizzata da una grande novità. Le ragazze e i ragazzi, al termine della tavola rotonda, hanno avuto la speciale opportunità di partecipare alla Velalonga, storica regata organizzata dalla Lega Navale Italiana-sezione di Napoli insieme alla Marina Militare, giunta alla 40esima edizione, salendo così sulle barche con professionisti della vela e facendo esperienza diretta dei concetti appresi durante i corsi di vela organizzati da Unounocinque.

Associazione UnoUnoCinque

UnoUnoCinque è l’associazione sportiva dilettantistica no profit, riconosciuta dal CONI, fondata da Mimmo Buonomo a Napoli nel 2008, per promuovere la cultura della vela, con attenzione all’inclusione sociale e alla formazione dei giovani, e diffondere valori come rispetto, solidarietà e amicizia. Dal 2018 organizza dei corsi di formazione velica gratuiti, rivolti a pazienti ed ex pazienti, offrendo loro un’esperienza concreta di inclusione, partecipazione e crescita. Attraverso lezioni teoriche e pratiche, i partecipanti hanno l’opportunità di apprendere le principali tecniche di navigazione, dalle manovre alla realizzazione dei nodi fino alla lettura del vento.

Mimmo Buonomo

“Questa iniziativa è diventata negli anni un appuntamento molto atteso e sentito, che continua a mantenere un significato profondo per tutti i partecipanti. Un momento che rinnova ogni volta la stessa attenzione verso le persone e le loro famiglie. Quest’anno è stato particolarmente speciale: sia perché si è trattato della decima edizione, a testimonianza di un impegno che intendiamo mantenere e rafforzare negli anni, sia perché le ragazze e i ragazzi hanno avuto la straordinaria opportunità di prendere parte alla celebre e storica manifestazione della Velalonga, entrando così in contatto diretto con i professionisti del mare. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e le tante realtà che collaborano con noi ogni anno – dalle associazioni alle istituzioni, ai partner – che condividono con noi lo spirito del progetto e ne permettono la realizzazione”, ha dichiarato Mimmo Buonomo, Presidente di UnoUnoCinque Sailing team.