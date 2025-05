Luxury Multibrand Sale da venerdì 16 a domenica 19

- pubblicità -

Dal 16 al 19 maggio, Jammy Dude, azienda specializzata nell’organizzazione di Private Sales e Friends & Family aziendali nel segmento lusso (fashion, design, jewellery e a breve beauty), approda a Napoli con una nuova Luxury Multibrand Sale, evento riservato che avrà luogo a Palazzo San Teodoro, residenza nobiliare dal fascino intramontabile. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di moda per accedere a una selezione accurata di abbigliamento, scarpe, borse e accessori dei più celebri brand internazionali del lusso, a condizioni e prezzi accessibili per l’occasione. L’evento è riservato agli iscritti e consente di acquistare articoli iconici a prezzi esclusivi, in un’atmosfera elegante e ricca di storia.

La partecipazione è su registrazione: è sufficiente iscriversi sul sito, creare un account e selezionare data e orario preferiti. Prima dell’evento, i clienti registrati riceveranno una newsletter e un Save the date con tutte le informazioni utili per prenotare l’appuntamento, unico modo per accedere alla vendita. Avvenuta la conferma della prenotazione, l’utente riceverà un’email da presentare al check-in, con indicato lo slot orario riservato.

Private Sales, una tendenza in crescita

L’evento di Jammy Dude a Napoli si inserisce in una tendenza crescente, riflesso del mercato e del sistema moda. Negli ultimi anni, le Private Sales – eventi commerciali riservati a una clientela selezionata, che permettono l’accesso anticipato o privilegiato a prodotti o collezioni limitate – hanno conosciuto una crescita significativa, diventando una strategia centrale nel marketing esperienziale e nella fidelizzazione dei clienti. Un trend accelerato dall’evoluzione del comportamento dei consumatori, sempre più attratti da esperienze personalizzate e da un senso di esclusività. Jammy Dude, azienda leader nel settore, si inserisce in questa tendenza, scegliendo di portare il suo universo esclusivo a Napoli, in un luogo iconico per la sua storia e la sua eleganza.

Jammy Dude, esperienze esclusive e risultati concreti

Jammy Dude, fondata a Milano nel 2021, crea shopping experience uniche e indimenticabili sia fisiche che online: eventi limitati nel tempo e riservati ai soli iscritti, con un alto indice di conversione vendita e assistendo i brand in ogni fase del percorso. Le Private Sales organizzate da Jammy Dude rappresentano eventi esclusivi destinati ad un pubblico selezionato, concepiti per costruire con il cliente una relazione continua e fondata sulla fiducia, garantendo un valore di retention più alto rispetto agli standard del settore. Un impegno premiato dai dati in crescita su tutti i fronti: con 4 mila presenze medie per ogni private sale e 6.200 Vip Clients su tutto il territorio nazionale, Jammy Dude registra un’importante crescita media in termini di fatturato delle sue Private Sales, con 250 mila iscritti alla newsletter. L’azienda, che ha sede a Milano (Via Tortona 35), opera attualmente su tre location a Roma, Napoli e a breve Bari.

Con la tappa di Napoli, Jammy Dude conferma la sua missione: portare le Private Sales a un livello superiore, unendo passione per il lusso, esperienze personalizzate e location prestigiose. Un nuovo format che guarda al futuro del retail di alta gamma, valorizzando ogni città con cui entra in dialogo e proponendosi come prezioso alleato dei brand del settore.