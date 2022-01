Made in Cloister al lavoro per InterAction Napoli.

Made in Cloister è in preparazione di InterACTION Napoli, una rassegna biennale con tanti artisti internazionali invitati a realizzare opere site specific sul tema dell’interazione. L’organizzazione è agli sgoccioli e l’allestimento sta per iniziare!

La Fondazione quindi resterà chiusa per i prossimi tempi, ma vi aggiorneremo con foto, video e novità. Seguiteci quotidianamente sui nostri social, come Instagram e Facebook, per scoprirle tutte!

A causa del grande aumento del numero di contagi da COVID-19 degli ultimi giorni, la Fondazione ha deciso di rinviare a nuova data H.E.A.R.T.H. e OPENING, i due progetti in programma per oggi. Vi terremo aggiornati, a presto!