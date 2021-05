Maggio dei Monumenti: 150 itinerari per riappropriarsi della città.

Un successo inaspettato per una programmazione partita nell’incertezza delle limitazioni regionali, che solo all’inizio di maggio ha visto confermata la possibilità di prevedere eventi in presenza, grazie all’avvio della zona gialla. Una sfida, ha spiegato l’assessora Annamaria Palmieri, che si è rivelata vincente e che oggi offre ai cittadini ben 150 itinerari a piedi, che rispondono all’esigenza di riappropriarsi della bellezza del patrimonio artistico e paesaggistico della città, e vivere liberamente quegli spazi.

Così l’assessora ha illustrato l’edizione di quest’anno del “Maggio dei Monumenti”, composta da un calendario di eventi che oltre agli itinerari a piedi per visite guidate e alla riscoperta di opere d’arte, rilancia anche l’iniziativa “Prove d’artista” a Castel dell’Ovo, un progetto partito durante il primo lockdown che punta a offrire brevi spettacoli teatrali ai visitatori del maniero.

A questo si aggiungono alcuni eventi speciali organizzati dalle principali istituzioni culturali cittadine e l’importante riapertura, il 19 maggio, di Porta San Gennaro, con la restituzione alla città dell’affresco sul portale, finalmente restaurato. Un momento altamente simbolico – ha evidenziato Palmieri – che rappresenta il coronamento del lavoro svolto negli anni scorsi dall’assessore Daniele e dall’assessora De Majo.

Nel dibattito la consigliera Marta Matano (Movimento 5 Stelle) ha parlato della necessità di inaugurare un metodo di lavoro differente, puntando su un vero e proprio marketing territoriale, soprattutto concentrandosi su una programmazione anticipata capace di massimizzare la pubblicità degli eventi e potenziare l’accoglienza turistica.

Occorre lavorare a una migliore comunicazione, ha evidenziato Vincenzo Solombrino (Misto di maggioranza), senza mai dimenticare le periferie e un maggiore coinvolgimento delle Municipalità nella programmazione degli eventi.

Bisogna ripartire dalla collaborazione e dalla progettazione comune per far conoscere le iniziative culturali di tutti territori cittadini, ha evidenziato Ciro Merolla (Davvero Sostenibilità & Diritti) ricordando l’evento che il prossimo settembre porterà numerosi visitatori nel quartiere di Pianura per la canonizzazione di don Giustino Russolillo.

È necessario rilanciare una ancora più attenta collaborazione tra l’assessorato alla Cultura e la commissione, ha evidenziato Elena Coccia nelle conclusioni, ribadendo l’importanza – condivisa anche da Palmieri – di lasciare, anche attraverso una specifica delibera, una traccia del lavoro svolto in questi anni sui temi della programmazione cittadina e sull’urgenza di “rammagliare” i nodi centrali della politica culturale nei territori di tutta la Città Metropolitana.