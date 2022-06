Maggio dei Monumenti, questo weekend il gran finale.

Visite guidate, teatro, cinema, street art e musica dal vivo per la chiusura del Maggio dei Monumenti: sono più di 30 gli eventi in programma nell’ultima settimana della storica manifestazione, quest’anno incentrata sul festival Muraria.

La riapertura straordinaria della chiesa di S.Maria dell’Incoronata sarà uno degli appuntamenti clou del week end: domenica 12 giugno sarà possibile vistare l’edificio del XIV secolo da anni inaccessibile e apprezzare il suo suggestivo impianto architettonico, posto sotto il livello stradale di via Medina.

Venerdì 10 giugno l’Orchestra di Piazza Vittorio animerà piazza Municipio, con un concerto ad ingresso gratuito. L’esibizione della band multietnica si svolgerà nell’ambito delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione dell’Università Federico II.

Castel Sant’Elmo, Città della Scienza e Soccavo saranno le location di tre performance teatrali in programma sabato 11 e domenica 12 giugno. La fortezza di San Martino ospiterà una pièce dedicata alle tragiche vicende di Luisa Sanfelice e della rivoluzione napoletana del ’99; a Bagnoli, invece, andrà in scena lo spettacolo di teatro immersivo intitolato “Bus rooms e la soglia del muro invisibile”; in via Vicinale Paradiso saranno rievocate le gesta del Napoli di Maradona con “Campo Paradiso: l’eco dei sogni”. Dopo l’anteprima con Dori Ghezzi, nel fine settimana sarà visibile anche il murale dedicato a Fabrizio De Andrè, che Jorit e Trisha hanno realizzato a Scampia in via Labriola.

Da segnalare, poi, la passeggiata curata dalla prof.ssa Orfina Fatigato in calendario venerdì 10 giugno, che da piazza Dante condurrà al parco Ventaglieri, e quella che domenica 12 sarà dedicata ai luoghi e alle vedute dei Camaldoli.

Domenica 12 si svolgerà anche “A Gianturco nel paese di mezzo” un incontro speciale con le monache buddiste cinesi nel loro luogo di preghiera e socialità.

Fino a venerdì 10 giugno, inoltre, il cinema Modernissimo ospiterà la retrospettiva “Werner Herzog, 5 film di un maestro” che riproporrà cinque titoli del regista tedesco, tra cui “Fitzcarraldo” e “Aguirre, furore di Dio”. Il Maggio dei Monumenti 2022 e il festival Muraria sono promossi dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. Il calendario della manifestazione è disponibile sul sito e sugli account ufficiali Facebook e Instagram del Comune di Napoli(ANSA).