“Maggio in Musica” a Castel Volturno, artisti uniti per la solidarietà sabato 15.

Sabato 15 maggio, si svolgerà nel pieno rispetto delle disposizioni anti covid presso la Sala Teatro della Chiesa Santa Maria del Mare di Pinetamare, uno spettacolo di beneficenza finalizzato alla raccolta fondi per le famiglie in difficoltà. L’evento intitolato “Maggio in Musica”, sarà presentato da Laura Matrone e vedrà come madrina Laura Misticone.

Si esibiranno: Daniele Bianco, Libero Agostinelli, Giorgia Errico e Aurora Matrone, Rosanna Aprea, Pasquale de Vito e Carmine Seraponte, Antoine, Antonella Strato, Eliana Sousa e Lidia Cristina Solisa, Ciro Marra, Marco Cafasso, Gino Polese.

L’iniziativa benefica è stata organizzata dalla Caritas, con il prezioso contributo delle Associazioni: C’entro, Città Domitia, Mediterraneamente, Boxe dal 1988, Amore senza confine.

Cesare Diana, promotore dell’evento ha dichiarato: “È bello vedere come tanti artisti abbiano deciso di donare sorrisi a chi sta vivendo momenti di ristrettezza economica. L’altruismo dovrebbe sempre regnare nella comunità. Ringrazio tutti gli ospiti e le associazioni che si sono prodigate per questa serata, i cui ricavati saranno interamente devoluti in beneficenza.”