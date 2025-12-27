Magie di Natale di Futura Academy a Lusciano

- pubblicità -

Futura Academy promuove, fino al 6 gennaio, diverse attività ricreative nell’ambito dell’evento ‘Magie di Natale‘: formazione, comunità e tradizione a Lusciano, (via Alberto Sordi, CE).

Futura Academy, ente di formazione professionale, guidato da Rosa Verolla, sarà protagonista della manifestazione ‘Magie di Natale’, l’evento che trasformerà Lusciano in simbolo di condivisione, partecipazione e crescita collettiva .

‘Magie di Natale’ è un vero e proprio villaggio natalizio, con mercatini, area food, luminarie e grande albero, luna park invernale, casetta di Babbo Natale, musica live, coro gospel, dj set, giochi e animazione, un luogo in cui vivere appieno lo spirito delle festività. Tra i vari protagonisti che si esibiranno, il 30 dicembre, gli artisti di ‘Blue Stuff Blues Band’ e il 6 gennaio il ‘Teatro di Burattini’, dei fratelli Mercurio.

Un percorso che ha saputo raccogliere fiducia ed entusiasmo, coinvolgendo imprenditori locali, la comunità ecclesiastica e l’amministrazione comunale, fino alla piena realizzazione del progetto, sancendo il successo dell’iniziativa e confermando il valore di un evento pensato per tutta la comunità. L’accesso gratuito rispecchia pienamente la filosofia di offrire occasioni inclusive di incontro, socialità e gioia, senza barriere né esclusioni. La manifestazione si concluderà il giorno dell’Epifania segnando l’inizio di una nuova tradizione destinata a crescere nel tempo. Un percorso in cui il contributo di realtà imprenditoriali sul territorio si confermano fondamentali per dare valore, continuità e visione alle iniziative culturali e sociali dell’intera comunità.

“Magie di Natale rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra formazione, istituzioni e territorio possa generare valore sociale e culturale. E’ un’opportunità per essere parte attiva di un progetto che rafforza il senso di comunità e promuove partecipazione e condivisione“, ha dichiarato Rosa Verolla.