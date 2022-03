Mai per sempre, successo per la proiezione del film di Fabio Massa a Colonia in Germania.

Dopo aver conquistato il pubblico italiano, l’attore e regista Fabio Massa, riceve i primi consensi nel mercato estero. Il film ‘Mai per sempre’ inizia a convincere i mercati internazionali come quello tedesco di Colonia, in Germania. Lo stesso Fabio Massa si è detto davvero entusiasta di questa conferma: “ L’uscita di ‘Mai per sempre’ in Germania, rappresenta per me un momento emozionante della mia carriera artistica. Ho ancora addosso la soddisfazione nel vedere una sala quasi al completo, e aver vissuto la reazione di un pubblico che si è commosso nel vivere l’esperienza dei nostri protagonisti. Grazie a Maurizio Del Greco, che, anche a mille km di distanza, è riuscito a farmi sentirmi a casa. Sono convinto che è solo l’inizio di una proficua collaborazione insieme. Infatti, dopo la visione del film, è stato presentato il suo ultimo libro Baumafia (Graus edizioni). In sala presenta anche l’editore Piero Graus.

E’ in programma la stesura di una sceneggiatura e la produzione di un film. Per ora mi tuffo nella lettura di questo intrigante libro. Inoltre a settembre sono previste le riprese del mio prossimo film ‘Global Harmony’, una produzione internazionale, le cui scene verranno girate tra Napoli, Lampedusa e New York. Un dramma, una storia sociale che strizza l’occhio al thriller. Non vi deluderà questa appassionante trama”. Riuscire a pungere nel vivo alcuni lati della nostra società, stimolare la critica, portare sullo schermo tematiche importanti, sono sicuramente le prerogative del giovane Massa, a dimostrazione che il pubblico è sempre più consapevole della società in cui vive ed è curioso di conoscere più chiaramente aspetti che razionalmente, a volte sfuggono.

Sabrina Ciani