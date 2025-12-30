Maikol Giuseppe Russo, ricordo mercoledì 31 in Piazza Calenda

- pubblicità -

«Mai abbassare la guardia nella custodia della legalità. Riposa in pace Maikol».

Questo il testo della targa che tre anni fa il Trianon Viviani appose sulla propria facciata per ricordare Maikol Giuseppe Russo, vittima innocente di camorra.

Mercoledì 31 dicembre, alle 11, in piazza Vincenzo Calenda, nel decennale della sua uccisione, sarà ricordato questo comune cittadino, marito e padre di due figli che, allora, avevano 2 e 5 anni.

Vi partecipano il Trianon Viviani, la Fondazione Banco di Napoli, l’Altra Napoli, le parrocchie Santissima Annunziata maggiore, San Giorgio maggiore, l’associazione dei commercianti ‘A Forcella, gli enti del terzo settore presenti sul territorio e il deputato Francesco Emilio Borrelli.

«L’incontro è un momento importante per confermare l’impegno comune per la custodia della legalità – affermano i promotori –, con la testimonianza che, grazie alla memoria e alla cultura, è stato avviato un percorso di cambiamento virtuoso nel quartiere».