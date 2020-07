Mandoliniamo, 3 appuntamenti con il DivaPlectrumQuartet alla Casa del Mandolino.

Nell’accogliente atmosfera de La Casa del Mandolino Napoletano, dopo il consenso di un pubblico entusiasta e partecipe, torna sul palco il DivaPlectrumQuartet in “Mandoliniamo“, tre serate di musica da non perdere.

Il DivaPlectrumQuartet eseguirà, nei prossimi venerdì 03/10/ 17 luglio, un concerto dedicato alle antiche orchestre a plettro interpretando brani della canzone classica strumentale napoletana.

Il Quartetto si propone di valorizzare la letteratura cameristica per ensemble a plettro sia di tradizione colta che di musica napoletana; inoltre, sperimenta l’esecuzione di brani appartenenti al repertorio classico e operistico avvalendosi di specifiche trascrizioni. Il DivaPlectrumQuartet mira a far entrare a pieno titolo il mandolino, prezioso e storico strumento partenopeo, nel novero degli strumenti classici: frequentemente, infatti, si associa il mandolino a un’immagine folkloristica e popolare della città di Napoli depauperandolo del suo intrinseco e antico valore musicale. La formazione, composta da Primo Mandolino: Adolfo Tronco, Secondo Mandolino: Massimiliano del Gaudio, Mandola: Roberto Padula, Chitarra: Giovanni Leonetti, omaggerà Raffaele Calace, grande concertista di liuto cantabile applaudito in tutto il mondo che studiò e perfezionò il mandolino rendendolo lo strumento evoluto di oggi, e proporrà un repertorio di pietre miliari della musica classica napoletana.

Il Quartetto Collabora stabilmente con l’Accademia Mandolinistica Napoletana.

Nel rispetto delle attuali norme che regolano la partecipazione del pubblico ad eventi artistici in ambienti chiusi l’accesso è contingentato. Per consentire la massima partecipazione di appassionati, i concerti avranno luogo nelle seguenti date:

Venerdì 03 Luglio ore 20:00

Venerdì 10 Luglio ore 20:00

venerdì 17 Luglio ore 20:00

Contributo per la serata € 10,00

https://www.facebook.com/events/2686008331648801/

È obbligatoria la prenotazione

Email: casadelmandolinonapoli@gmail.com

Info e Prenotazioni : 3403334674

È garantita la sanificazione della sala e degli oggetti a disposizione del pubblico all’inizio di ogni concerto.