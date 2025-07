Mani che donano, consegnati 3.100€ alla Fondazione Santobono

- pubblicità -

Si è tenuta presso la sede della Fondazione Santobono, nello storico Palazzo Ravaschieri di Napoli, la cerimonia di consegna dell’assegno di beneficenza del valore di 3.100 euro, frutto della raccolta solidale “Mani che donano” promossa durante la manifestazione “Mare in Fest” a Portici.

Un gesto concreto nato dall’entusiasmo e dalla generosità di Vincenzo Iannucci Academy, da Molini Pivetti e da tutti coloro che hanno scelto di sostenere questa causa. Mani che donano, mani che si tendono in un evento di festa per costruire insieme un futuro più solidale.

Alla cerimonia erano presenti la Direttrice della Fondazione Santobono Flavia Matrisciano e Vincenzo Iannucci, promotore dell’iniziativa benefica, che ha consegnato simbolicamente l’assegno alla Fondazione.

«Questo contributo è il risultato di un’energia collettiva. Mare in Fest non è stato solo cultura e spettacolo, ma anche impegno concreto verso chi ha bisogno. Le mani che hanno applaudito sono le stesse che hanno donato», ha dichiarato Vincenzo Iannucci.

La Fondazione Santobono, che da anni si occupa di migliorare le cure pediatriche per migliaia di piccoli pazienti, ha ringraziato sentitamente per il gesto di solidarietà, ricordando quanto ogni contributo sia fondamentale per i progetti dedicati all’infanzia.

L’incontro si è svolto in un clima di grande emozione e partecipazione, nella cornice suggestiva di Palazzo Ravaschieri, a testimonianza di come cultura, territorio e solidarietà possano viaggiare insieme nella stessa direzione.