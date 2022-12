Mann, tanti appuntamenti in programma per la prossima settimana.

La prossima settimana, prima delle festività natalizie, tante attività importanti saranno in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Si partirà lunedì 19 dicembre (ore 17, sala conferenze) con la presentazione dell’ultimo volume della collana “Quaderni del MANN”: la pubblicazione è dedicata ai progetti di valorizzazione del quartiere della cultura e della Galleria Principe di Napoli.

C’è attesa per mercoledì 21 dicembre (conferenza stampa ore 11.30, Auditorium), quando sarà in calendario l’apertura della grande mostra sui Bizantini che, tra Atrio e Salone della Meridiana, presenterà al pubblico oltre quattrocento reperti per raccontare le fasi storiche successive all’Impero Romano d’Occidente. L’allestimento, realizzato anche grazie al contributo della Regione Campania, ha previsto la collaborazione con il Ministero greco della Cultura.

Nel pomeriggio di mercoledì prossimo (ore 16, Auditorium), conferenza di presentazione degli scacchi del MANN: a seguire, in Atrio, prove pratiche di gioco con esperti, campioni e visitatori.

Venerdì 23 dicembre (ore 11) riaprirà il Giardino della Vanella, terzo cuore verde dell’Archeologico: giornalisti interessati e pubblico potranno visitare il nuovo allestimento con il Direttore Paolo Giulierini e i curatori del progetto.