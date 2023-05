Manolo Valdés al Mann, presentazione lunedì 29.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), in collaborazione con il Ministero della Cultura e con la Galleria d’Arte Contini, presenta dal 27 settembre 2023 al 6 gennaio 2024,

nel Salone della Meridiana, una personale del maestro Manolo Valdés.

Il celebre artista spagnolo esporrà per la prima volta a Napoli e nel Sud Italia.

La mostra sarà illustrata lunedì 29 maggio, alle ore 12:30, in una conferenza stampa presso l’Auditorium del MANN. Valdés, rappresentato dalla Galleria d’arte Contini in

esclusiva per l’Italia dal 2016, attinge al patrimonio artistico spagnolo, in particolare Velázquez e Picasso, e l’informale dei suoi immediati predecessori. Per la particolarità della visione e dell’approccio creativo dell’artista le opere di Valdés si sposano molto felicemente con gli spazi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in un accostamento che mette a confronto le ricerche e le sperimentazioni del nuovo con l’eleganza e la tradizione dell’antico.

Questo inedito incontro rappresenta un nuovo capitolo del costante dialogo culturale tra il MANN e la Spagna, le cui radici sono nella storia stessa di Napoli, e che quest’anno si

è già arricchito con la mostra ‘Picasso e l’ antico’ (unica italiana nel calendario ufficiale delle celebrazioni per i 50 anni dalla morte, in corso fino al 28 agosto) e con la prossima esposizione al Museu Marítim di Barcellona ‘Pompeya, el último gladiator’, che valorizza i tesori dei depositi dell’Archeologico.