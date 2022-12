Manuela Kalì racconta la moda in Sala Assoli sabato 10 per Il Sabato della Fotografia.

Parafrasando il titolo di un album di David Bowie, il secondo incontro della rassegna Il sabato della fotografia si intitola “Moda e Visione”. Sabato 10 dicembre alle ore 11.30 in Sala Assoli Manuela Kalì incontrerà il pubblico per raccontare la fotografia di moda, le dinamiche operative nel mondo fashion, il rapporto con i modelli, le scelte delle location, le varie professionalità impegnate in un servizio di moda e, naturalmente, le strategie di comunicazione di un brand.

L’incontro è a ingresso gratuito.

Questo e altro ancora al centro dell’appuntamento curato ancora una volta, per la settima edizione, da Pino Miraglia. Manuela Kalì parlerà del suo sguardo fotografico applicato alla moda, della sua visione onirica e della estrema sensibilità visiva nel narrare l’universo femminile creando suggestioni che vanno oltre il capo d’abbigliamento, ma al contempo creando nuove visioni e un rinnovato approccio al “trend”

Quarantaduenne, romana, Manuela Kalì ha cominciato da autodidatta a studiare fotografia, appassionandosi ai lavori di Eugenio Recuenco, Paolo Roversi e Annie Leibovitz. Affascinata dai fumetti, ha frequentato prima la Scuola Del Fumetto a Milano e poi la Scuola Internazionale di Comics a Roma. Nel 2009 la svolta verso la fotografia e la prima Reflex. A Milano è cominciato il suo percorso nella fotografia di moda.

Scrittrice (ha pubblicato due romanzi, “Senza fiato” e “Dodici minuti di pioggia”), appassionata di musica (ha prodotto servizi fotografici per Paola Turci, Sergio Cammariere, Gino Paoli, Diodato, Dolcenera), ha realizzato campagne pubblicitarie pubblicate su Vogue, Elle, Sposa Moderna, Menshealth, Sportweek, Lui Magazine, Vanity Fair, Vogue Accessory.

Attualmente è la Photo editor di The Cube magazine.

Fino al 30 dicembre sarà aperta al pubblico la mostra di Francesco Cito “L’ISOLA AL DI LA’ DAL MARE”.

“Il sabato della fotografia” è un ciclo di incontri sul linguaggio fotografico e sulla cultura visiva anche in relazione con altri linguaggi artistici. Offre appuntamenti – tutti a ingresso gratuito – con i protagonisti della fotografia italiana. Nata nel 2013 come attività di “Movimenti per la fotografia”, è prodotta da Casa del Contemporaneo.