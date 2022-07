Mara Venier al Palazzo Reale SummerFest: “Ho detto no a Giorgio Strehler e sì a Mario Merola”.

Grande successo per la serata di ieri, mercoledì 6 luglio, organizzata nell’ambito di Palazzo Reale SummerFest, che ha visto protagonista Mara Venier intervistata da Pino Strabioli.

Un evento durante il quale la signora delle domeniche italiane si è raccontata, ripercorrendo tanti momenti della sua vita personale e della sua carriera, come il rifiuto del ruolo da protagonista propostole da Giorgio Strehler o l’apertura del suo negozio di abiti vintage a Roma, complice l’amica Gabriella Ferri.

Stretto il legame con Napoli, che ha conosciuto con Mario Merola; da quel momento il rapporto con la città e con i suoi personaggi simbolo ha iniziato a consolidarsi: era proprio a Napoli in occasione della vittoria dello Scudetto con Maradona; è stata vicina a Luciano De Crescenzo e a Renzo Arbore, con cui ha intrapreso una lunga relazione; ha frequentato e apprezzato Roberto Murolo; ha molto amato le melodie partenopee, come “Reginella”, che intonava assieme alla madre.

Nel corso dell’incontro non sono mancate le sorprese: Franco Ricciardi e Andrea Sannino sono saliti sul palco e le hanno dedicato alcuni brani, tra cui la recente “Te voglio troppo bene”. “Mara è napoletana – hanno dichiarato i due cantanti – le vogliamo davvero troppo bene”. In chiusura, è stata premiata come Regina della televisione con una statuetta che la ritrae, realizzata dai Maestri presepiali Giuseppe e Marco Ferrigno.

Tra gli ospiti in platea, oltre al Direttore di Palazzo Reale Mario Epifani e Rossella Erra, ambasciatrice del popolo a Ballando con le stelle.

Questa sera il musicista di origini francesi Jimmy Sax proporrà al pubblico di Palazzo Reale SummerFest un repertorio inedito, accompagnato da The Symphonic Dance Orchestra. Venerdì in programma il live di Fede ‘n’ Marlen Band: il duo composto da Federica Ottombrino e Marilena Vitale e sabato 9 luglio appuntamento con il live dei BNKR44: il gruppo che darà vita a una performance che non si limiterà alla sola esibizione musicale, ma toccherà anche altri linguaggi artistici come la pittura e il teatro.

Palazzo Reale SummerFest è organizzato da Best Live Srl, Emmeemme ed Eles Di Ester Gatta, con la collaborazione di BIM – Bar in movimento e Fresco e il contributo di Azimut e Gutteridge.