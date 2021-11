Maradona, fiaccolata ai Quartieri Spagnoli e non solo.

Tantissimi tifosi si sono riuniti ai Quartieri Spagnoli per una fiaccolata in ricordo di Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre di un anno fa.

Un gioco di luci bellissimo per omaggiare il più grande calciatore della storia del Napoli.

Dallo slargo di via De Deo ai Quartieri Spagnoli, santuario dell’asso argentino, allo stadio di Fuorigrotta, dove è stata sistemata questa mattina la statua, passando per San Giovanni a Teduccio, dove è stato realizzato un murale: questa sera a Napoli sono tre le fiaccolate in programma in memoria di Diego Armando Maradona a un anno dalla scomparsa. Nonostante il maltempo moltissimi tifosi si sono riuniti per ricordare il campione scomparso il 25 novembre 2020.