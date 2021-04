Maria De Filippi ospite al Maurizio Costanzo Show, ma è Vincenzo De Lucia.

Maria De Filippi ospite al Maurizio Costanzo Show? In realtà è Vincenzo De Lucia, imitatore-rivelazione della stagione televisiva in corso che, nella seconda serata di mercoledì 7 aprile su Canale 5, porta alla corte di Costanzo la sua prova d’attore più riuscita, la stessa che l’ha consacrato al grande pubblico dopo la partecipazione a Stasera Tutto è Possibile. Dalla presenza fissa nel cast di Stefano De Martino, passando per Domenica In, dove il successo di De Lucia è cresciuto ancora con l’imitazione di Barbara D’Urso che ha fatto il giro del web.

Per gli appassionati del Maurizio Costanzo Show, quest’anno giunto alla sua 39° edizione, le immagini che andranno in onda questa sera sono già storia. Per la prima volta sull’iconico palco di Mediaset, sarà proprio Vincenzo a rendere omaggio a Maria nella sua più genuina versione di C’è Posta per Te, in una chiave domestica e rivisitata.

Una serata che per l’attore napoletano è una vera e propria catarsi, come lui stesso racconta: «Costanzo è stata la mia prima imitazione. Avevo 7 anni e quando capitava di non andare a scuola, nella mia stanza accendevo la replica mattutina del Costanzo Show al posto dei cartoni animati. Accostavo le sedie di casa una di fianco all’altra e lo imitavo “a pappardella”, sotto gli occhi della tata che mi spiava dalla porta socchiusa» -, dichiara De Lucia riportando alla luce i ricordi da bambino e, aggiunge – «Per farlo mettevo un cuscino sotto la maglia per simulare la pancia, poi indossavo una grossa giacca di papà. Tutto questo per imitare Costanzo mentre oggi, sarò io a imitare Maria per lui e l’emozione è incontenibile! Non si può raccontare cosa significa per chi come me vuole fare questo mestiere, incontrare un monumento della storia televisiva come Costanzo», conclude Vincenzo che, in occasione della terza puntata del Costanzo Show, è pronto a vestire anche i panni di Ornella Vanoni.

Proprio nell’esibizione in cui sarà nelle vesti e nella voce di Vanoni, l’attore partenopeo ricorderà Alighiero Noschese, per lui primo maestro a cui attingere e a cui da sempre viene ispirato. Nelle sue interpretazioni da female impersonator infatti, Vincenzo supera la volontà di “strappare un sorriso per forza”, dando vita alla sincera voglia di mostrare quel virtuosismo e quella particolarità che solo una voce maschile può dare, nell’atto di imitare così fedelmente una voce femminile e così tanto caratteriale, come da sempre è quella di Ornella.