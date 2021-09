Marina Militare Nastro Rosa Tour, dal 4 al 7 al Quartier Generale.

Dal 4 al 7 settembre 2021 sarà il Quartier Generale Marina di Napoli ad ospitare la quarta tappa dell’evento velico “Marina Militare Nastro Rosa Tour”, una manifestazione sportiva organizzata da Difesa Servizi, SSI Events e dalla Marina Militare, simbolo nel mondo delle antiche e affascinanti tradizioni della marineria italiana.

Partiti da Genova il 26 agosto per compiere un “Giro d’Italia a vela”, le navi d’altura Figaro Beneteau 3, i trimarani Diam 24 e i kite foil, dopo aver raggiunto Civitavecchia e Gaeta, giungeranno nel Golfo partenopeo il prossimo 4 settembre.

Napoli segnerà anche la tappa finale della regata d’altura “double mixed offshore” con l’assegnazione del titolo di campione d’Europa al termine della tratta tirrenica.

La Marina Militare è presente a Napoli con il Comando Logistico e con due unità navali che ormai fanno base fissa presso lo storico molo napoletano di Via Acton: nave Levanzo, un Moto Trasporto Fari, e nave Caprera, un Moto Trasporto Costiero. A Napoli è ubicata anche la Direzione Fari e Segnalamenti della Marina Militare che ha giurisdizione a livello nazionale

“La Marina Militare, oggi come nel passato, ha un legame indissolubile con la città di Napoli che, non a caso, è stata scelta per ospitare il Comando Logistico – afferma l’Ammiraglio Ispettore Capo Giuseppe Abbamonte, Comandante Logistico – un Alto Comando della Marina Militare italiana, facente parte delle aree di vertice e responsabile della gestione delle esigenze logistiche della forza armata che dirige, coordina e controlla le attività di supporto allo strumento operativo aeronavale, vero core business della Marina Militare. Proprio a testimonianza di questo legame, Napoli costituisce di fatto una tappa direi quasi obbligata per questa importantissima manifestazione velica.”

La Base Navale della Marina Militare di Via Acton, guidata dal capitano di vascello Aniello Cuciniello, accoglierà il “Race Village”, dove appassionati di vela e non solo, potranno visitare, fino al 7 settembre, il cuore pulsante della manifestazione ed incontrare gli equipaggi che prenderanno parte al Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021.

Sarà possibile, inoltre, visitare lo spazio espositivo della Marina Militare e scoprire il “mare di opportunità” che la Forza Armata riserva ai giovani, con proposte avvincenti di percorsi formativi di altissimo livello per costruire un futuro professionale solido.