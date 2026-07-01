Marina Militare Nastro Rosa Tour, tappa a Napoli

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Dopo la conclusione della tappa di Tropea, martedì 30 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro dell’Italia a Vela 2026 approderà in Campania, arriva a Napoli, città teatro della prossima America’s Cup. Qui da martedì al 3 luglio sarà allestito anche il Villaggio della Vela (in piazza Municipio) che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate.

Una tappa, quella di Napoli caratterizzata dal tema dell’inclusione: venerdì 3 luglio alle ore 16:00 il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa sarà protagonista di una traversata unica dalla rotonda Diaz al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa con delega anche alle attività sportive ed alle politiche per la disabilità Isabella Rauti.

La sera di venerdì 3 luglio alle ore 21 al Villaggio della Vela il Sottosegretario Rauti premierà il team vincitore di tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2026.

A cura di

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Un unicum nel panorama velico

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il supporto delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui World Sailing, Eurosaf (European Sailing Federation), FIV (Federazione Italiana Vela) e RORC (Royal Ocean Racing Club).

10 equipaggi

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale, che si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare.

I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

Tema 2026 Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione. I “Giovani” sono al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela – e la Capitaneria di Porto.

Progetto Giovani

Al Progetto Giovani sarà dedicata la giornata dell’1 luglio con un fitto programma che li accompagnerà alla scoperta delle imbarcazioni Waszp e dei segreti della conduzione di una regata. Il programma prosegue poi con un’escursione sulle motovedette della capitaneria di Porto e con incontri divulgativi dedicati alla scoperta delle attività della Marina Militare e del Servizio Fari Nazionale, alla sicurezza in mare e alla tutela dell’ambiente marino. Per concludere con le attività presso la Capitaneria di Porto di Napoli (iscrizioni al seguente link nastrorosatour/giovani).

Il Villaggio della Vela in Piazza Municipio

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, allestito dal 30 giugno al 3 luglio presso la piazza Municipio, ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck, spazi di incontro e attività pensate per famiglie, giovani e appassionati.

Ci saranno l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club.

Nel Villaggio saranno proposte attività a ingresso libero: momenti divulgativi; i workshop del “Progetto Giovani” che si terranno nel corso della tappa; incontri e momenti musicali (il programma delle attività è disponibile alla fine del comunicato e sul sito nastrorosatour.it)

Obiettivi

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano. Pertanto, i percorsi e le rotte sono tracciati per enfatizzare la rete dei fari italiani, nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un Faro.

Perchè Napoli

In questo scenario, Napoli si distingue come una delle città costiere più iconiche d’Europa: affacciata sull’omonimo golfo incorniciato dal Vesuvio, vive in equilibrio tra la propria vocazione marittima e un centro storico riconosciuto patrimonio dell’Unesco, ricco di arte, cultura e tradizioni.

Il suo Porto, tra i principali scali del Mediterraneo, è molto più di un’infrastruttura: è un varco sul mondo, snodo strategico per traffici commerciali, collegamenti passeggeri e turismo nautico, oltre che punto privilegiato di accesso alle isole del golfo e alle rotte del diporto internazionale.

Questa doppia anima fa di Napoli una capitale del mare in continua trasformazione, dove la tradizione convive in armonia con la modernità delle infrastrutture portuali, con il fascino dei suoi presidi storici dando vita a un contesto unico per suggestione, energia e vitalità.

Proprio questa profonda unione tra natura e cultura rende fondamentale la responsabilità verso il territorio costiero; nell’ambito del progetto non mancherà infatti l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente marino con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia oceanica presente nel Mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

IL PROGRAMMA – VILLAGGIO DELLA VELA A NAPOLI 30 GIUGNO – 3 LUGLIO 2026:

Martedì 30 giugno ​

dalle ore 19:00 alle ore 20:00, il palco del Villaggio della Vela ospiterà l’esibizione della fanfara del Decimo Reggimento Carabinieri della Campania;

il palco del Villaggio della Vela ospiterà l’esibizione della fanfara del Decimo Reggimento Carabinieri della Campania; dalle ore 20:00 alle ore 21:00, sempre sul palco del Villaggio della Vela ci sarà la presentazione della realtà “Bio Design Foundation” con Roberto Guerrini;

dalle ore 21:30 appuntamento con il cinema e la proiezione di “Vespucci – Il Viaggio più lungo”, un docufilm che segue i 609 giorni di navigazione (2023-2025) attraverso 5 continenti, combinando l’addestramento degli allievi ufficiali con la promozione dell’eccellenza italiana.

Mercoledì 1 luglio ​

il Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia propone il seguente programma: dalle ore 10:00 alle 10:30 accoglienza dei giovani presso la Base Navale Quartier Generale della Marina Militare Napoli in via Caracciolo 1; A seguire, conferenze formative alla scoperta delle barche Waszp e sui segreti della conduzione di una regata; dalle ore 12:00 alle ore 14:00 ci sarà un’uscita in mare su due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli classe 200, per vedere da vicino la regata Waszp e vivere l’azione di quanto appreso a terra; Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30 , i ragazzi parteciperanno a delle conferenze informative sulle attività della Marina Militare e sul Servizio Fari Nazionale con anche laboratori interattivi sui nodi marinareschi; Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 , presso Direziomare Napoli, ci sarà una conferenza sulle attività della Capitaneria di Porto e la sicurezza in mare e antinquinamento, seguita da una visita alla Sala Operativa;

propone il seguente programma:

Per partecipare al Progetto Giovani è necessario prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop al seguente link nastrorosatour/giovani;

dalle ore 1 9:00 alle ore 20:00 sul Palco del Villaggio della Vela ci sarà l’esibizione della “Piccola Orchestra della Forcella” composta da 50 ragazzi dagli 8 ai 16 anni;

sul Palco del Villaggio della Vela ci sarà l’esibizione della “Piccola Orchestra della Forcella” composta da 50 ragazzi dagli 8 ai 16 anni; dalle ore 20: 00 alle ore 21:00 talk a cura del FAI – Fondo Ambiente Italiano;

talk a cura del FAI – Fondo Ambiente Italiano; dalle ore 21:30 al Villaggio della Vela ci sarà la proiezione del docufilm “Anime di Coraggio” (2025), diretto da Giorgio Ghiotto, che racconta il sacrificio, il senso del dovere e lo spirito di corpo che animano gli uomini e le donne dell’equipaggio della Nave Multi Missione Raimondo Montecuccoli;

Giovedì 2 luglio

dalle ore 18:00 alle ore 19:00 il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo, con la partecipazione esclusiva di Veronica Maya;

il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo, con la partecipazione esclusiva di Veronica Maya; dalle ore 20:00 alle ore 21:00 talk a cura del FAI – Fondo Ambiente Italiano;

talk a cura del FAI – Fondo Ambiente Italiano; per concludere la serata al Villaggio della Vela, a partire dalle ore 21:30 ci sarà il djset di Isabelledelajungle.

Venerdì 3 luglio ​

alle ore 16:00 il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) sarà protagonista di una traversata unica dalla rotonda Diaz al Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Isabella Rauti

dalle ore 21:00 avrà luogo la cerimonia di premiazione di fine tappa alla presenza di autorità civili e militari.

Le prossime tappe del Marina Militare Nastro Rosa Tour sono:

Portoferraio (5 – 8 luglio)

Genova (10 – 12 luglio)