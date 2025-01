Marte in opposizione, giovedì 16 all’Osservatorio di Capodimonte

- Pubblicità -

All’Osservatorio Astronomico di Capodimonte una serata dedicata al pianeta rosso nel giorno in cui Marte sarà in opposizione, perfettamente allineato con la Terra e il Sole.

Marte in opposizione

16 gennaio 19:30

La configurazione di Sole-Terra-Marte perfettamente allineati è una condizione particolarmente favorevole per l’osservazione del pianeta. Il fenomeno astronomico del prossimo giovedì offrirà uno spettacolo celeste indimenticabile; nella costellazione dei Gemelli, Marte brillerà in cielo come mai prima. Il pianeta rosso sarà al massimo della luminosità e a una distanza di soli 96,29 milioni km dalla Terra.

Durante l’opposizione di Marte del 1636, l’astronomo napoletano Francesco Fontana realizzò il primo disegno del pianeta, raffigurando caratteristiche della sua superficie. Con successive osservazioni, fino all’opposizione del 1638, Fontana potè verificare e affermare che Marte ruota intorno al suo asse come fa la Terra.

Uno spettacolo che avviene ogni due anni, il prossimo allineamento tra i tre corpi del Sistema solare sarà il 17 febbraio 2027, mentre per trovare Marte alla minima distanza dalla Terra di soli 55,96 milioni di km occorrerà aspettare il 15 agosto 2050.

L’evento programmato a Capodimonte prevede una introduzione scientifica di Gabriele Franzese, ricercatore dell’Osservatorio e le osservazioni di Marte al telescopio con la guida degli astronomi di Capodimonte e dell’Unione Astrofili Napoletani.

Ingresso gratuito su prenotazione

marteinopposizione.eventbrite.it